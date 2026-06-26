منتخب تركيا ينهي مشواره في المونديال بانتصار شرفي على أمريكا 3-2

أنهى منتخب تركيا مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بتحقيق فوز شرفي على منتخب أمريكا بنتيجة 3-2، صباح اليوم (الجمعة) على ملعب "لوس أنجلوس"، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة للمسابقة.

وكان المنتخب التركي قد ودع المونديال بشكل رسمي بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية أمام أستراليا وباراجواي بنتيجتي 0-2 و0-1.

أما المنتخب الأمريكي – مستضيف البطولة - فقد ضمن تأهله لدور الـ 32 قبل لقاء اليوم، بعد تصدره للمجموعة الرابعة إثر الفوز على كل من باراجواي وأستراليا بنتيجتي 4-1 و2-0.

وفي مباراة اليوم، تقدم منتخب أمريكا بهدف مبكر في الدقيقة 3 عبر لاعبه أوستون تروستي، ثم حول المنتخب التركي تأخره إلى تقدم بفضل هدفي أردا جولر في الدقيقة 10، وباريش يلماز في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 49، تمكن سيباستيان برهالتر من تعديل النتيجة بإحراز الهدف الثاني للمنتخب الأمريكي، قبل أن يسجل كان إيهان هدف الفوز القاتل لتركيا في الدقيقة 98.

وحصد منتخب تركيا بهذا الانتصار أول ثلاث نقاط له في المونديال، ولكنه ظل في المركز الرابع والأخير، فيما توقف رصيد منتخب أمريكا عند ست نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.