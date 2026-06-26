استئصال ورم يزن 2 كيلو من بطن صغير بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها

نجح الفريق الطبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم ضخم يزن نحو 2 كيلو جرام من بطن طفل، في إنجاز طبي جديد يعكس كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفى وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة.



وأوضحت مستشفى الأطفال التخصصي ببنها أن الطفل كان يعاني من ورم كبير داخل تجويف البطن، تسبب في آلام شديدة وضغط على عدد من الأعضاء الداخلية، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تقرر التدخل الجراحي العاجل.



وأضاف أن العملية استغرقت عدة ساعات، وتمكن الفريق الطبي من استئصال الورم بالكامل بنجاح مع الحفاظ على سلامة الأعضاء الحيوية، مؤكدًا أن الحالة الصحية للطفل مستقرة ويخضع للرعاية الطبية والمتابعة داخل المستشفى حتى تماثله للشفاء.



وأكدت إدارة مستشفى الأطفال التخصصي ببنها أن هذا النجاح يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمة طبية متقدمة للأطفال، من خلال الاستعانة بأحدث الأساليب العلاجية والجراحية، وبجهود الفرق الطبية المتخصصة في مختلف التخصصات.