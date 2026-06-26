الحرس الثوري: يمكن عبور مضيق هرمز فقط من خلال المسارات التي أعلنتها طهران

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحرس الثوري، قال إنه يمكن عبور مضيق هرمز فقط من خلال المسارات التي أعلنتها طهران.

أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة أن 8 سفن تديرها شركات شحن كورية جنوبية خرجت من مضيق هرمز وتبحر بشكل طبيعي، بعدما كانت عالقة هناك بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن هذه السفن تحمل على متنها 37 بحارا كوريا جنوبيا، ومن بينها هناك سفينة واحدة تتجه إلى كوريا الجنوبية.

وبهذا، خرجت 21 سفينة كورية من أصل 26 سفينة كانت عالقة في نهاية فبراير عند إغلاق مضيق هرمز، لينخفض السفن الكورية العالقة فيه إلى 5 سفن، بما يشمل سفينة إتش إم إم نامو" قيد الإصلاح في دبي بالإمارات العربية المتحدة بعد تعرضها لهجوم في مطلع مايو الماضي.

وبلغ عدد البحارة الكوريين العالقين في المضيق 47 بحارا، من بينهم 30 على متن سفن ترفع أعلاما أجنبية.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر في المضيق إذ أفادت تقارير أجنبية بأن سفينة شحن تعرضت لهجوم من مقذوف مجهول الهوية أثناء عبور المضيق قرب ساحل عمان في يوم 25 يونيو (بالتوقيت المحلي).

وقررت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تعليق تنفيذ خطتها مؤقتا لإجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز بعد الهجوم.

من جانبه، توقع الرئيس الكوري الجنوبي أن تخرج ثلاث من السفن الكورية الجنوبية الخمسة الباقية من المضيق بحلول نهاية الأسبوع.

وقال "لي" - عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" - إن السفينتين المتبقيتين هما سفينة "إتش إم إم نامو" التي تخضع حاليا لأعمال إصلاح في دبي، وسفينة أخرى أعربت عن رغبتها في البقاء بسبب مشاكل تتعلق بالحمولة.

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن الجهود الكبيرة والفعالة لوزارة الخارجية ومكتب الأمن الوطني ووزارة المحيطات الثروة البحرية ووكالة الاستخبارات الوطنية من خلال التواصل والتعاون مكنت السفن الكورية العالقة وطواقمها من عبور المضيق أسرع وبشكل أكثر أمانا من الدول الأخرى.