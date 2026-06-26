افتتاح مسجدين جديدين في دراو والسباعية بأسوان

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي مديرية الأوقاف لافتتاح عدد من المساجد الجديدة بمركزي دراو والسباعية؛ وذلك لخدمة المواطنين وتعزيز الدور الدعوي والمجتمعي للمساجد.

ويأتي ذلك في ضوء جهود الدولة المتواصلة لإعمار بيوت الله، والتي تشهد تنفيذ أعمال الإنشاء والتطوير ورفع كفاءة المساجد بمختلف أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

افتتاح مسجد المغربي بنجع العرب بدراو

تم افتتاح مسجد المغربي بنجع العرب بمركز دراو، بحضور سيد سعدي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، والشيخ عبد الله عرجون، مدير إدارة المساجد، والشيخ محمود فخري، رئيس الإرشاد الديني بمديرية الأوقاف.

أُقيم المسجد على مساحة 350 مترًا مربعًا، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشائه نحو 9 ملايين جنيه، ليضاف إلى منظومة المساجد الجديدة بالمحافظة، ويوفر خدمة دينية ومجتمعية متكاملة لأهالي المنطقة.

افتتاح مسجد الصفوة بمنطقة حاجر السباعية

قام شوقي مصطفى، القائم بأعمال رئاسة الوحدة المحلية لمدينة إدفو، والدكتور محمود عبد الرحيم، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، بافتتاح مسجد الصفوة بمنطقة حاجر السباعية، والذي أُقيم على مساحة 140 مترًا مربعًا، وبتكلفة بلغت نحو 600 ألف جنيه.

استمرار افتتاح المساجد الجديدة بأسوان

وأكدت المحافظة استمرار افتتاح المساجد الجديدة بمختلف المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان؛ بما يسهم في توفير أماكن لائقة لأداء الشعائر الدينية وخدمة الأهالي.

كما يجري تنفيذ خطة لدعم وتطوير منظومة المساجد وعمارتها بمختلف المناطق، من خلال افتتاح مساجد جديدة وتجهيزها لخدمة المواطنين؛ بما يعكس اهتمام الدولة بنشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز الدور المجتمعي لبيوت الله.