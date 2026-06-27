أول طبيب مصري يفوز بعضوية مجلس الجمعية البريطانية الأيرلندية لتصحيح الإبصار

في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى دعم التميز الأكاديمي وتعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية، حقق الدكتور أحمد شلبي بردان، مدرس جراحة وطب العيون بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، إنجازًا دوليًا بانتخابه عضوًا بمجلس الجمعية البريطانية الأيرلندية لجراحة الكتاراكت وتصحيح الإبصار (UKISCRS)، ليصبح أول طبيب مصري ينضم إلى مجلس إدارة هذه الجمعية العلمية المرموقة.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي تحظى بها الكفاءات الطبية المصرية على الساحة الدولية، ويؤكد ريادة جامعة الإسكندرية في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي، وثقة المؤسسات العلمية العالمية في خبرات الباحثين والأطباء المصريين.