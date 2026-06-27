تونس تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في الحجوزات السياحية مع انطلاق موسم واعد

أكدت نسرين رمضاني، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من تونس، أن تونس تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحجوزات السياحية على مستوى النزل والمؤسسات السياحية بمختلف مناطق البلاد، في مؤشر إيجابي يعكس حيوية الموسم السياحي الحالي.

وأوضحت «رمضاني»، خلال مداخلة عبر الإنترنت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المعطيات جاءت خلال مؤتمر صحفي عقدته الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، استعرضت خلاله مؤشرات الموسم السياحي، مؤكدة أن الموسم الحالي يبشر بنتائج إيجابية، في ظل تزايد أعداد السياح الأجانب الوافدين إلى تونس، إلى جانب ارتفاع عدد السياح المحليين الذين يقبلون على السفر داخل البلاد، وزيارة مختلف المناطق، والحجز في النزل التونسية.

وأضافت أن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار كشفت عن ارتفاع كبير وملحوظ في عدد التونسيين الذين يحجزون في النزل، مقارنة بالسنوات الماضية، لافتة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت إقبالًا متزايدًا من التونسيين على السياحة الداخلية، بما يعزز هذا القطاع ويدعم نشاطه.

وأشارت إلى أن هذا التطور يأتي نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة التونسية، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، لدعم السياحة الداخلية، إلى جانب البرامج التي أعدتها وزارة السياحة بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بهدف استقطاب مزيد من السياح الأجانب وفتح أسواق جديدة أمام السياحة التونسية.

