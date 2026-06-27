وزير العمل يوجه بمتابعة حادث انقلاب سيارة تقل عمالًا بطريق العلمين

وجّه وزير العمل حسن رداد، اليوم السبت، مديرية العمل بمحافظة مطروح، بمتابعة تداعيات حادث انقلاب سيارة نصف نقل، كانت تقل عددًا من العمال أثناء توجههم إلى العمل، والذي وقع بالكيلو 35 بطريق العلمين - وادي النطرون، في اتجاه مدينة العلمين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد الوزير سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حصر المتوفين والمصابين، واستكمال المستندات المطلوبة لبحث إمكانية صرف الإعانات والرعاية المقررة من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة للمستحقين، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة... كما كلّف الوزير مديرية العمل بمحافظة مطروح بالمتابعة الميدانية المستمرة لحالات المصابين داخل مستشفى العلمين المركزي، والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات والإعانات.

وتقدم وزير العمل بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتي العاملين اللذين لقيا مصرعهما في الحادث، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، والعودة إلى ذويهم سالمين في أقرب وقت...وكانت مديرية العمل بمحافظة مطروح قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل تقل عمالًا أثناء توجههم إلى العمل، بالكيلو 35 بطريق العلمين - وادي النطرون، ما أسفر عن وفاة عاملين وإصابة 20 آخرين بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تتابع الوزارة تطورات الموقف أولًا بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية.