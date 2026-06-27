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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النيران تلتهم غرفة نوم بشقة سكنية بسوهاج.. والحماية المدنية تمنع امتداد الحريق للعقار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج في احتواء حريق اندلع داخل شقة سكنية بحي شرق المدينة، قبل أن يمتد إلى باقي أجزاء العقار، في استجابة سريعة حالت دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما اقتصرت التلفيات على محتويات إحدى غرف الشقة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس بأحد العقارات الكائنة بشارع أبو عبيدة بن الجراح بدائرة حي شرق سوهاج.

وفور تلقي البلاغ، تحركت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتي إطفاء، إلى جانب قوة من رجال الشرطة، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار لتأمين المواطنين وتسهيل أعمال الإطفاء، فيما بدأت القوات التعامل مع ألسنة اللهب لمنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.

وبعد جهود مكثفة، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده في وقت وجيز، قبل أن يتسبب في خسائر أكبر، كما تم تنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران.

وبالفحص، تبين أن الشقة محل الحريق مملوكة للمواطن "بهاء ك. ن"، وأن النيران تركزت داخل غرفة نوم بالشقة، ما أدى إلى احتراق محتوياتها بالكامل، بينما لم يسفر الحريق عن أي إصابات بين سكان العقار أو حالات اختناق، وهو ما خفف من حدة الواقعة رغم الخسائر المادية التي لحقت بالغرفة.

واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما بدأت جهات التحقيق مباشرة أعمالها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، مع تكليف الجهات الفنية بإجراء المعاينة اللازمة لتحديد مصدر النيران وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

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