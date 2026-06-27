الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل نبيل فقير بعد نهاية عقده

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي رحيل لاعب الوسط الفرنسي نبيل فقير، بعد انتهاء عقده مع الفريق، ليُسدل الستار على مشواره مع النادي الذي انضم إليه في صيف 2024 قادمًا من ريال بيتيس.

نبيل فقير

ولم يكشف النادي حتى الآن عن الوجهة المقبلة لصاحب الـ32 عامًا، الذي ساهم خلال فترة وجوده مع الجزيرة في التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية، قبل أن تنتهي علاقته بالنادي بانقضاء عقده.

وكان قد نشر اللاعب نبيل فقير نجم منتخب الجزائر عبر حسابه بـ بموقع تويتر رسالة دعم للقضية الفلسطينية ورفض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

وكتب نبيل فقير قائلا :"أكثر من 20 يومًا من القصف. مذبـــــــــــــــــــحة أمام الجميع. النساء والأطفال والرجال الأبرياء قتلوا لأنهمفلسطينيون. إنها إبادة جماعية الله يكون في عونهم. كل صلواتنا لأهل غزة

وتتواصل استغاثات المدنيين داخل مخيم جباليا بقطاع غزة حيث أصبحوا تحت وابل من النيران الكثيفة التي يطلقها جيش الاحتلال الاسرائيلي على رؤس المدنيين العزل بل واشتدت وطأتها بعد استخدامه للأسلحةالمحرمة دوليا.