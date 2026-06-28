صحيفة إسبانية: حمزة عبد الكريم اجتاز أكبر اختبار في مسيرته

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على المستوى المميز الذي يقدمه المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن اللاعب نجح في إثبات نفسه خلال منافسات دور المجموعات، وقدم أوراق اعتماده كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية.

وذكرت الصحيفة أن حمزة عبد الكريم أثبت خلال المرحلة الأولى من المونديال أنه لاعب واعد يمتلك مستقبلًا مشرقًا مع منتخب مصر، بعدما شارك في المباريات الثلاث بدور المجموعات وقدم أداءً لافتًا، رغم أنه قضى الموسم الماضي مع فريق الشباب في برشلونة.

وأضافت أن المهاجم الشاب أظهر قدرته على أن يكون عنصرًا أساسيًا في تشكيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن كثيرين يرونه الخليفة المحتمل للنجم محمد صلاح، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها.

وأكدت ماركا أن الفترة المقبلة قد تشهد حصول حمزة عبد الكريم على دور أكبر داخل التشكيل الأساسي للفراعنة، كما أن مستواه الحالي يجعله قريبًا من الحصول على فرصة للظهور مع الفريق الأول لنادي برشلونة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن كأس العالم يمثل الاختبار الأكبر في مسيرة حمزة عبد الكريم حتى الآن، وقد نجح في اجتيازه خلال دور المجموعات، قبل أن يخوض تحديًا جديدًا مع منتخب مصر أمام أستراليا في دور الـ32، في مواجهة ينتظر أن تشكل محطة جديدة في مسيرة المهاجم المصري الواعد.