مي حلمي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الإعلامية مي حلمي على مشاركة متابعهيا عبر حسابها الشخصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها.

إطلالة مي حلمي

تألقت مي حلمي في الصور بإطلالة جمعت بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البينك الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت مي حلمي حذاء باللون الأبيض مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بقبعة خوصص فهي من أبرز صيحات موضة صيف 2026.

أما من الناحية الجمالية، بدت مي حلمي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.