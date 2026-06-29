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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صرف معاشات يوليو بزيادة 15% الأربعاء المقبل

صرف معاشات يوليو
صرف معاشات يوليو
عبدالوكيل أبو القاسم

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر يوليو 2026 متصمنة القيادة الجديدة بنسبة 15%  يوم الأربعاء المقبل الموافق أول شهر يوليو 2026  وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه.

صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

 

وتعمل  الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حاليا على الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة فى الموعد المحدد .
وكان قد  وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، كما أعرب عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية وحرصه على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن توجيهات سيادته بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.


واوضح رئيس الهيئة أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهًا.

وأكد عوض أن الهيئة ستنتهي من كافة الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة المقررة في موعدها اعتبارًا من الأول من يوليو، بما يضمن انتظام عملية الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.
وأشار إلى أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيتم من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوسع في وسائل الصرف وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

معاشات موعد صرف معاش يوليو معاش يوليو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي السيسى

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