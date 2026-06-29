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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العظمي تصل لـ 43.. الصعيد يسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

طقس اليوم
طقس اليوم
أ ش أ

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين الموافق 29 يونيو، طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلاً مائلاً للحرارة رطباً على أغلب المناطق.

شبورة مائية صباحاً 

 

وذكرت الهيئة أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً، بما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لخليج السويس، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، والرياح شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 36 38 25

العاصمة الجديدة 37 39 24

6 اكتوبر 37 39 24

بنها 35 37 23

دمنهور 34 36 23

وادى النطرون 35 37 24

كفر الشيخ 35 37 23

بلطيم 31 33 22

المنصورة 34 36 24

الزقازيق 35 37 25

شبين الكوم 35 37 24

طنطا 34 36 22

دمياط 31 33 23

بورسعيد 32 35 25

الاسماعيلية 37 38 23

السويس 37 38 24

العريش 32 35 21

رفح 31 34 20

رأس سدر 37 39 25

نخل 36 38 22

كاترين 33 35 15

الطور 35 37 26

طابا 35 36 22

شرم الشيخ 39 40 28

الغردقة 39 40 27

الاسكندرية 31 33 23

العلمين 30 33 22

مطروح 29 32 21

السلوم 32 35 22

سيوة 37 38 23

رأس غارب 38 39 25

سفاجا 38 39 26

مرسى علم 37 38 26

شلاتين 36 37 25

حلايب 34 35 24

أبو رماد 34 35 24

مرسى حميرة 34 35 25

أبرق 33 34 25

جبل علبة 33 34 26

رأس حدربة 32 33 25

الفيوم 38 39 23

بني سويف 38 39 23

المنيا 38 39 23

أسيوط 39 40 24

سوهاج 40 41 25

قنا 41 42 25

الأقصر 42 43 26

أسوان 42 43 26

الوادى الجديد 42 43 22

أبوسمبل 41 42 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 43 32

المدينة 45 31

الرياض 43 28

المنامة 39 32

أبوظبى 41 30

الدوحة 43 33

الكويت 46 32

دمشق 37 18

بيروت 29 25

عمان 33 20

القدس 31 20

غزة 30 23

بغداد 44 31

مسقط 35 31

صنعاء 31 16

الخرطوم 42 31

طرابلس 31 23

تونس 36 23

الجزائر 27 22

الرباط 29 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 31 19

إسطنبول 33 22

إسلام آباد 41 30

نيودلهى 40 31

جاكرتا 34 25

بكين 30 20

كوالالمبور 32 24

طوكيو 27 21

أثينا 34 23

روما 37 22

باريس 28 15

مدريد 34 21

برلين 35 22

لندن 26 16

مونتريال 28 20

موسكو 25 15

نيويورك 28 19

واشنطن 30 20

نواكشوط 33 23

أديس أبابا 22 13

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