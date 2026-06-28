أمير إمام: الإيقاع يرفع الطاقة ويكسر الخوف ويحرر الناس من الضغوط

قال الفنان أمير إمام، عازف الإيقاع ومؤسس فرقة «دربوكا»، إن الإيقاع أصبح وسيلة مؤثرة لدى الكثير من الناس لما له من طاقة إيجابية تساعد على رفع المعنويات والتخلص من الطاقة السلبية، بالإضافة إلى دوره في كسر حاجز الخوف والخجل وجعل المشاركين أكثر انفتاحًا.

وأوضح "إمام"، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإيقاع بالنسبة لكثير من المشاركين تحول إلى وسيلة للهروب من الضغوط والمشكلات اليومية، مشيرًا إلى أن الفئة المهتمة به لم تعد تقتصر على الشباب فقط، بل امتدت لتشمل أطباء ومهندسين ومتخصصين في مجالات التنمية البشرية.

وأضاف أن هناك إقبالًا متزايدًا على جلسات التدريب، لدرجة أن المشاركين ينتظرونها أسبوعيًا، لافتًا إلى أنه يدعو دائمًا من لم يسبق له تجربة الإيقاع إلى المشاركة.

وكشف أن فرقة «دربوكا» تضم أكثر من 100 عازف من مختلف الأعمار والتخصصات، بينهم أشخاص في مناصب ومسؤوليات كبيرة، مشيرًا إلى أن بعض المتدربين أصبحوا لاحقًا مدربين داخل الفريق نتيجة التطور الكبير في مستوى الأداء.

الهدف الأساسي هو نشر الإيجابية وإعادة ضبط إيقاع الحياة

وأشار إلى أن الفرقة تقدم أنماطًا موسيقية متنوعة تشمل أعمالًا لكبار الملحنين مثل بليغ حمدي وعمار الشريعي ومحمد عبدالوهاب، مع الاهتمام بإحياء التراث الموسيقي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو نشر الإيجابية وإعادة ضبط إيقاع الحياة لدى المشاركين، قائلًا إن الإيقاع يظبط رتم الحياة ويرفع المعنويات.