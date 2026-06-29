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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق الألعاب الرقمية إليك أفضل أجهزة الترفيه في 2026

جهاز Pocket Micro 2
جهاز Pocket Micro 2
لمياء الياسين

أطلقت شركة Ayaneo جهاز Pocket Micro 2 ، وهو نسخة محدثة من جهاز الألعاب المحمول ذي التصميم الأفقي المدمج . يحافظ الطراز الجديد على التصميم الأساسي للطراز الأصلي، ولكنه يتميز بمعالج أكثر كفاءة، وبطارية أكبر، وأزرار تحكم محسّنة.

مواصفات جهاز Ayaneo Pocket Micro 2
 

يتميز جهاز Pocket Micro 2 بمعالج Qualcomm مُصمم خصيصًا يُضاهي معالج Snapdragon 865، مما يُحقق زيادة في الأداء بنسبة 220% مقارنةً بالجيل الأول.

على الرغم من عدم الكشف عن الاسم الدقيق للمعالج. ولدعم هذه المواصفات المُتطورة، قامت شركة Ayaneo بزيادة سعة البطارية بنسبة 52% لتصل إلى 3950 مللي أمبير، كما أضافت نظام تبريد نشط للحفاظ على درجة حرارة الجهاز ضمن الحدود الآمنة أثناء اللعب.

مواصفات جهاز Ayaneo Pocket Micro 2

أيانيو بوكيت مايكرو 2


يتميز الجهاز المحمول بإطار معدني  تبلغ أبعاده 162 × 67.8 × 18 ملم، ويزن 248 جرامًا. وتركز شاشته على محاكاة ألعاب Game Boy Advance ويأتي الجهاز بشاشة LCD مقاس 3.5 بوصة بدقة 960 × 640 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 3:2. تتيح هذه الدقة تشغيل ألعاب GBA بمقياس 4x الأصلي، مما يمنع تمدد الصورة أو ظهور الحواف السوداء التي تُلاحظ عادةً على الشاشات القياسية بنسبة 16:9 أو 4:3.

مبزات جهاز أيانيو بوكيت مايكرو 2

قامت شركة Ayaneo أيضاً بتعديل تصميم أزرار التحكم. يتضمن الجهاز الآن لوحة تحكم اتجاهية أكبر وأزرار ABXY، بالإضافة إلى عصا تحكم تناظرية مزدوجة بتقنية TMR (مقاومة مغناطيسية نفقية) مُدمجة لتحسين دقة الإدخال دون زيادة حجم الجهاز. تتميز أزرار الكتف (L1/L2 وR1/R2) بتصميم منفصل ومتفاوت الارتفاع لتسهيل تمييزها باللمس.


للاتصال، يأتي جهاز Pocket Micro 2 مزودًا بمنفذ USB-C 3.1 كامل الميزات يدعم نقل البيانات والشحن السريع بتقنية USB-PD. كما يحتفظ بميزات الأجهزة المحمولة القياسية، بما في ذلك منفذ بطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين، وتقنية Wi-Fi 6، وتقنية Bluetooth 5.1، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم. يعمل الجهاز بنظام Android ويستخدم برنامج AyaSpace من Ayaneo لإدارة الألعاب وإعدادات الجهاز.

 

الأسعار والتوافر

يتوفر جهاز Pocket Micro 2 بلونين: الأسود  والأبيض و يبدأ سعره من 239 دولارًا (السعر الأصلي 269 دولارًا) لطراز 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من سعة التخزين، بينما يتوفر طراز 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من سعة التخزين بسعر 279 دولارًا خلال فترة الإطلاق 

كما تقدم شركة Ayaneo إصدارًا محدودًا من Stardust Purple، حصريًا بتكوين 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، بسعر مبكر قدره 309 دولارًا، بانخفاض عن سعر التجزئة القياسي البالغ 339 دولارًا.

جهاز Pocket Micro 2 شركة Ayaneo معالج Qualcomm سعة البطارية تقنية Bluetooth 51 تقنية Wi Fi 6 سعة التخزين

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