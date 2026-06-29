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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم بالمنشية

محافظ الاسكندرية يشارك في الحملة القومية للتبرع بالدم
محافظ الاسكندرية يشارك في الحملة القومية للتبرع بالدم
أحمد بسيوني

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم بالمحافظة، التي تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى جميع محافظات الجمهورية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتنفذ الحملة بمحافظة الإسكندرية تحت إشراف الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم

وقد حرص محافظ الإسكندرية على المشاركة في فعاليات الحملة بالتبرع بالدم، تأكيدًا على أهمية نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم، وتشجيع المواطنين على الإقبال على هذه المبادرة الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، ودعم أرصدة الدم بالمستشفيات وبنوك الدم.

وأكد محافظ الإسكندرية أن التبرع بالدم يجسد قيم المسؤولية المجتمعية والتضامن بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على دعم جميع المبادرات الصحية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز الأمن الصحي.

مُضيفًا أن توفير مخزون استراتيجي وآمن من الدم ومشتقاته يعد ركيزة أساسية لدعم المنظومة الصحية، وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والعمليات الجراحية والمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم بصورة دورية، داعيًا أبناء الإسكندرية إلى المشاركة الإيجابية في الحملة، والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى، وترسيخ ثقافة التبرع الطوعي المنتظم بالدم باعتبارها رسالة إنسانية ووطنية نبيلة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد بحلاق، نائب وكيل وزارة  الصحة بالإسكندرية، أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الصحي، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، كما أعلن تواجد فرق الحملة بكل من مستشفى العامرية العام، والمركز الإقليمي لنقل الدم بكوم الدكة، إلى جانب العيادات المتنقلة المتواجدة بميدان الجندي المجهول بالمنشية، وشارع جمال حمادة بجوار مستشفى شرق المدينة، والعيادات المتنقلة في العجمي منطقة الهانوفيل بجوار مسجد معاذ بن جبل،     على مدار اليوم من الساعة ٩ ص وحتي الساعة ٩ م لتيسير مشاركة المواطنين في التبرع.

وأشادت الدكتورة مروة يوسف، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالإسكندرية، بالتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني ومختلف الجهات في نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم بالدم، مؤكدة أهمية استمرار هذا التعاون طوال العام لضمان توفير احتياجات المرضى من الدم بصورة منتظمة.

ومن الجدير بالذكر أن شروط التبرع تتمثل في أن يكون المتبرع في حالة صحية جيدة، ويتراوح عمره بين 18 و60 عامًا، وألا يقل وزنه عن 50 كيلوجرامًا، مشيرة إلى أنه يتم إجراء فحص طبي شامل لكل متبرع لضمان سلامته وسلامة الدم المنقول.

وعقب تبرعه بالدم، وجه المهندس أيمن عطية خالص الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية المشاركة في الحملة، مثمنًا جهودهم في تنظيمها وتشجيع المواطنين على التبرع، كما أشاد بالإقبال الملحوظ من المواطنين ووعيهم بأهمية دورهم في إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين إلى الدم بشكل دائم.

الإسكندرية محافظ حملة التبرع بالدم اليوم العالمي

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