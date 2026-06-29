القابضة للمياه: تركيب 707 آلاف عداد وتقنين 84% من الوصلات الخلسة خلال عام

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن العام المالي 2024/2025، بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهات المعنية.

زأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تضطلع بمسؤولية وطنية كبيرة في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من الخدمات الأساسية التي ترتبط بشكل مباشر بجودة حياة المواطنين، مشيرة إلى أن تطوير هذا القطاع الحيوي يتطلب تخطيطًا علميًا ورؤية استراتيجية متكاملة، إلى جانب الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يضمن استدامة الخدمات ورفع كفاءتها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت الوزيرة، أن الدولة المصرية تولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي اهتمامًا بالغًا، وهو ما يتجسد في المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بقرى الريف المصري، مؤكدة أن مشروعات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة تمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وثمنت المهندسة راندة المنشاوي، بالدور الحيوي الذي تقوم به الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي باعتبارها أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للدولة في هذا القطاع، مؤكدة أهمية مواصلة تطوير الأداء المؤسسي والاعتماد على الكفاءات البشرية المؤهلة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية المتاحة، بما يواكب حجم المشروعات الجاري تنفيذها.

وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لجهود العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، مؤكدةً أن نتائج الأعمال تعكس التزامًا واضحًا بتحقيق الأهداف الوطنية، رغم التحديات الاقتصادية. وأشارت إلى أن الشركة استطاعت، خلال العام المالي المنتهي، التوسع في خدماتها، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب 26.5 مليون م³/يوم من خلال 2650 محطة و740 رافعًا، فيما بلغت كمية الصرف الصحي المعالج 13.43 مليون م³/يوم عبر 509 محطة معالجة و3622 محطة رفع.

واستعرض المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهم محاور الأداء، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم أعمال الشركة القابضة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بلغ نحو 33.03 مليار جنيه .

وفي إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه 2020-2050 التي تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 9.872 مليون م³/يوم، أوضح الشيمي أن الوضع الحالي لمحطات التحلية يبلغ 129 محطة بطاقة إجمالية 1.4 مليون م³/يوم، تتضمن 5 محطات جديدة بطاقة 110 ألف م³/يوم تم إنجازها من خطة 2020-2025، من بينها محطة الرميلة (4) بطاقة 65 ألف م³/يوم، ومحطة شرم الشيخ بطاقة 30 ألف م³/يوم، ومحطات النجيلة، وطابا، ومحطة رفح الجديدة باجمالى 15 ألف م³/يوم.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية، بلغت قيمة المشروعات المنفذة خلال العام المالي 2024/2025 نحو 14.47 مليار جنيه.

وذكر أن الشركة انتهت من تنفيذ 36 مشروعًا ضمن برامج التعاون الدولي، بإجمالي تمويل بلغ 3.4 مليار جنيه، تضمنت 3 مشروعات لإنشاء محطات معالجة صرف صحي بطاقة تصميمية 19 ألف م³/يوم، و33 مشروع صرف صحي قرى لخدمة 74 قرية بمحافظات كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية ودمياط، فضلا عن البرامج الجارية في إطار الشراكات التنموية مع عدد من المؤسسات والجهات المانحة الدولية.

وفي مجال جودة المياه، أوضح أن الشركة القابضة تمتلك 805 معامل مقسمة إلى 467 معملًا لمياه الشرب (منها 16 معملًا مركزيًا) و320 معملًا للصرف الصحي (منها 16 معملًا مركزيًا) و18 معملًا أخرى، وتم رفع ما يقارب 10.5 مليون عينة خلال العام المالي.

وفيما يتعلق بمأمونية وسلامة مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة القابضة تعمل وفق منهج شامل لتقييم المخاطر وإدارتها يغطي جميع مراحل إمدادات المياه من المصدر حتى المستهلك، تماشيًا مع إرشادات منظمة الصحة العالمية وقرار وزير الصحة والسكان رقم 182 لسنة 2025 الذي يُلزم جميع مقدمي الخدمة بتنفيذ خطط مأمونية المياه.

وأشار إلى أن الشركة اعتمدت حتى الآن 373 خطة مأمونية لمياه الشرب تُغطي 75% من إجمالي إنتاجية محطات المياه، و137 خطة مأمونية للصرف الصحي تُغطي 53% من إجمالي إنتاجية محطات الصرف، فضلًا عن خطة واحدة معتمدة لمأمونية تداول الحمأة تُغطي 20% من إجمالي الحمأة المتولدة، وفيما يخص تقليل الفاقد، تم تنفيذ 45 منطقة DMZ خلال العام المالي 2024/2025 .

وفى سياق متصل، أوضح المهندس مصطفى الشيمى، أنه تم تركيب 707 ألف عداد خلال العام، وتم اكتشاف 434 ألف وصلة خلسة، وتقنين 84% من تلك الوصلات.

وفي مجال ترشيد الطاقة، يُقدَّر الاستهلاك السنوي من الطاقة بنحو 5880 جيجا وات / ساعة، وتهدف الشركة القابضة إلى خفض تكاليف استهلاك الطاقة بخطة خمسية حتى 2027 بهدف عام 10%، وقد بلغ إجمالي التوفير في الاستهلاك خلال العام المالى للموازنة السابقة 49.52 جيجا وات / ساعة بما يعادل 95.1 مليون جنيه، ووصل عدد محطات الطاقة الشمسية إلى 48 محطة موزعة على 20 شركة تابعة بإجمالي قدرة مركبة 4.63 ميجا وات / ساعة، حيث تم إضافة عدد 10 محطات بقدرة إضافية 1.03 ميجاوات / ساعة خلال عام 2024-2025.

وأوضح أن إجمالي عدد المواقع الحاصلة على شهادة TSM (مياه وصرف وشبكات) بلغ 220 موقعًا، مضيفا أن منظومة الاسكادا والقياسات بالشركات التابعة بلغت نحو 16 شركة بها منظومة الاسكادا، ومخطط الوصول إلى نسبة 100% عام 2028.

وأكد أن الشركة القابضة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الموارد البشرية، حيث بلغ عدد المدارس الفنية 8 مدارس بإجمالي 4722 خريجًا متخصصًا في مجال المياه والصرف الصحي، وفي إطار حرص الشركة القابضة على تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين، تم تنفيذ 5,765 برنامجًا تدريبيًا خلال العام المالي 2024/2025، استفاد منها نحو 68,096 متدربًا في مختلف التخصصات الفنية والإدارية، من خلال 33 مركز تدريب تابعًا، كما شارك في برامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية نحو 7,700 طالب.

وعن خدمات المشتركين، أشار الشيمي إلى أن عدد مراكز خدمة العملاء بلغ 230 مركزًا، إضافة إلى 43 سيارة خدمة متنقلة، و34 منفذًا بالأندية والقرى، كما شهدت منظومة الإعلام التابعة للشركة القابضة نشاطًا مستمرًا على مدار العام، حيث تم رصد ومتابعة أكثر من 32 ألف خبر وتحليل اتجاهات الرأى العام خلال العام، فضلًا عن خطة إعلامية مسبقة للنشر أثناء أعمال الإصلاحات الطارئة.

وفي مجال التحول الرقمي، أشار إلى البدء في تنفيذ إطار الأمن السيبراني الموحد بنسبة إنجاز 60% على مستوى الشركة القابضة و50% على مستوى الشركات التابعة، والتحول من النماذج الورقية إلى الرقمية بنسبة 60%، والبدء في إنشاء نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وقاعدة بيانات مركزية موحدة.

وخلال الاجتماع، وجّهت المهندسة راندة المنشاوي، الشكر والتقدير إلى المهندس مصطفى الشيمى على الأداء المتميز الذى قدمه خلال فتره تكليفه بتسيير أعمال الشركة، ووافقت الجمعية العامة على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2024/2025، والتصديق عليها، بعد الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات.

كما وافقت الجمعية على تعيين المهندس الاستشاري مصطفى أحمد الشيمي رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع تكليفه بالقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانعقاد الجمعية العامة، لاستكمال المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي، بما يضمن استمرارية العمل ودعم جهود تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأعرب المهندس مصطفى الشيمي عن خالص شكره وتقديره للمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأعضاء الجمعية العامة، على الثقة الغالية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تنفيذ خطط التطوير والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل بروح الفريق مع جميع الشركات التابعة لتحقيق مستهدفات الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان الدعم المستمر للشركة القابضة وشركاتها التابعة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، داعيةً إلى استمرار الجهود في تحسين جودة الخدمة، وضمان استدامة الموارد، والارتقاء بالأداء المؤسسي بما يواكب تطلعات الدولة والمواطنين نحو مستقبل أفضل.