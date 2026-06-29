اختفاء الذهب الموجود في العالم بعد 18 عاما.. ماذا سيحدث بعدها؟

رغم التطور المتسارع في تقنيات التنقيب والتعدين، يواجه العالم سؤالًا مصيريًا يفرض نفسه بقوة: ماذا سيحدث إذا اقترب الذهب من النفاد؟

وبينما لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بمكانته كأحد أهم الأصول الاقتصادية، تشير التقديرات إلى أن الاحتياطيات القابلة للاستخراج تتراجع بوتيرة قد تفرض واقعًا جديدًا خلال أقل من عقدين.

تفاصيل إنتاج الذهب العالمي

تكشف البيانات الحديثة، أن إنتاج الذهب العالمي بلغ نحو 3670 طنًا سنويًا، بزيادة طفيفة مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفع إنتاج المناجم بنحو 33% مقارنة بعام 2010، مدفوعًا بالارتفاع الكبير في الأسعار والاستثمارات الضخمة التي ضختها شركات التعدين لتطوير تقنيات الاستخراج ورفع كفاءة الإنتاج.

ولا تزال الصين تتصدر قائمة أكبر الدول المنتجة للذهب منذ عام 2007 بإنتاج يناهز 380 طنًا سنويًا، تليها روسيا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة، إلا أن هذه الأرقام تخفي تحديًا متزايدًا يتمثل في ندرة الاكتشافات الجديدة، وهو ما دفع الخبراء إلى الحديث عن وصول الصناعة إلى ما يعرف بـ"ذروة الإنتاج".

ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، تمكن البشر عبر التاريخ من استخراج نحو 216 ألف طن من الذهب فقط، وهي كمية تبدو ضخمة، لكنها في الواقع يمكن أن تتجمع داخل مساحة تعادل ملعب كرة قدم بارتفاع يقارب مترًا ونصف المتر، وهو ما يعكس مدى ندرة هذا المعدن رغم قيمته الاقتصادية الهائلة.

متى ينتهي الذهب العالمي؟

تشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الكميات المتبقية القابلة للاستخراج لا تتجاوز 64 ألف طن، ما يعني أنه إذا استمرت معدلات الإنتاج الحالية، فقد تنفد الاحتياطيات خلال نحو 18 عامًا فقط.

عندها سيتحول العالم إلى مرحلة جديدة تعتمد بشكل شبه كامل على إعادة تدوير الذهب الموجود بالفعل في الأسواق، بدلًا من استخراجه من باطن الأرض.

ويرى خبراء أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى زيادة أهمية إعادة التدوير، وتطوير تقنيات أكثر كفاءة لاستعادة الذهب من الأجهزة الإلكترونية والمجوهرات القديمة، إلى جانب ارتفاع قيمته باعتباره موردًا أكثر ندرة.

ومع ذلك، يشير بعض الباحثين إلى أن هناك دراسات حديثة تتحدث عن وجود كميات هائلة من الذهب في أعماق نواة الأرض، لكنها تبقى خارج نطاق الاستخراج بالتقنيات الحالية، ما يجعلها غير مؤثرة في المعروض العالمي خلال المستقبل المنظور.