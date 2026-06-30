الصناعة تربط المستثمرين بالموردين المحليين لزيادة المكون الوطني وتقليل الاستيراد

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على تحويل احتياجات المصانع من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة إلى فرص تصنيع محلية، من خلال ربط الشركات بالموردين المحليين المؤهلين وفقًا لمعايير الجودة، بما يسهم في زيادة المكون المحلي، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد يمثل إحدى الشركات الرائدة في صناعة منتجات الألبان، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية وخططها الاستثمارية والتوسعية في السوق المصرية، بحضور اللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

نجاحات بالسوق المصري

وشهد الاجتماع استعراض مسيرة الشركة في السوق المصري منذ عام 1998، حيث ضخت استثمارات بلغت 150 مليون يورو، ونجحت في تصدير نحو 80% من إنتاجها إلى 19 دولة، بقيمة تجاوزت 1.4 مليار يورو خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

كما استعرضت الشركة عملياتها الإنتاجية بمصنعها بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعتمد بنسبة 90% على المكونات المحلية في التعبئة والتغليف، إلى جانب تطوير مسار مبتكر للتوزيع أسهم في الحفاظ على استمرارية وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية والإقليمية خلال الأزمات الأخيرة.

مبادرات مجتمعية متنوعة

وتناول اللقاء المبادرات المجتمعية التي تنفذها الشركة، وفي مقدمتها مبادرة التغذية المدرسية بالتعاون مع بنك الطعام المصري، التي توفر نحو 250 ألف وجبة في صعيد مصر، فضلًا عن مبادرات لدعم التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب من دور الرعاية، وبرامج للرعاية الصحية لشركاء التجزئة وعائلاتهم، وتقديم حلول تمويل رقمية لأصحاب المتاجر الصغيرة.

دعم المستثمرين صناعياً

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة حريصة على تيسير مناخ الاستثمار الصناعي وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين في مختلف المناطق الصناعية، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتواصل المباشر مع الشركات لرصد التحديات على أرض الواقع وقياس أثر السياسات المتخذة، مشيرًا إلى تشكيل لجان فنية متخصصة للقيام بزيارات دورية للمناطق الصناعية بما يضمن سرعة التعامل مع المشكلات ودعم استقرار واستدامة النشاط الصناعي.

وأضاف هاشم أن كافة شكاوى المستثمرين تحظى بمتابعة مستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ودعم المستثمرين، مؤكدًا أن الوزارة تناقش بشكل مستمر احتياجات الشركات وفرص توفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج بما يعزز جهود تعميق التصنيع المحلي.

من جانبه، أشاد المدير الإقليمي للشركة في مصر وشمال شرق أفريقيا، بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة لتطوير بيئة الاستثمار الصناعي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن السياسات الداعمة للصناعة والتوجه الواضح نحو تعميق التصنيع المحلي يعززان ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، ويدعمان خطط الشركة للتوسع وزيادة استثماراتها خلال المرحلة المقبلة.