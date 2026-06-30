قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
21 وظيفة شاغرة بوزارة التنمية المحلية والبيئة.. اعرف الشروط وموعد التقديم
جلسة ساخنة بالنواب حول منحة مترو الأنفاق.. انتقادات للحكومة ومطالب بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق
غزة وليبيا.. رئيس المخابرات العامة يلتقي مع رئيس الاستخبارات التركية
النواب يوافق على منحة أوروبية بقيمة 1.5 مليون يورو لدعم امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق
وثيقة أمريكية لإسرائيل لمنع استئناف الحرب على غزة وبدء إعادة الإعمار
وزراة الكهرباء تحسم الجدل حول رفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي.. تفاصيل
وزير الدفاع البريطاني: خطة الاستثمار الدفاعي ستعزز قدرات الردع النووي للمملكة المتحدة
حلم التعليم انتهى بالإعدام.. القصة الكاملة لمأساة الطفلة "هنا" بمحافظة الفيوم
لأول مرة.. معالجة صوتية لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" لبثه إذاعة وتليفزيون بالتزامن
خبير: مصر تقود جهود دعم القضية الفلسطينية بقوة وتواصل دورها المحوري في استقرار غزة
النفط يتراجع مجدداً مع استمرار القلق بشأن مضيق هرمز وترقب محادثات الدوحة
نتائج مباريات دور الـ32 بمونديال 2026.. البرازيل والمغرب الأبرز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصناعة تربط المستثمرين بالموردين المحليين لزيادة المكون الوطني وتقليل الاستيراد

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على تحويل احتياجات المصانع من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة إلى فرص تصنيع محلية، من خلال ربط الشركات بالموردين المحليين المؤهلين وفقًا لمعايير الجودة، بما يسهم في زيادة المكون المحلي، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
 

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد يمثل إحدى الشركات الرائدة في صناعة منتجات الألبان، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية وخططها الاستثمارية والتوسعية في السوق المصرية، بحضور اللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

نجاحات بالسوق المصري

وشهد الاجتماع استعراض مسيرة الشركة في السوق المصري منذ عام 1998، حيث ضخت استثمارات بلغت 150 مليون يورو، ونجحت في تصدير نحو 80% من إنتاجها إلى 19 دولة، بقيمة تجاوزت 1.4 مليار يورو خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

كما استعرضت الشركة عملياتها الإنتاجية بمصنعها بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعتمد بنسبة 90% على المكونات المحلية في التعبئة والتغليف، إلى جانب تطوير مسار مبتكر للتوزيع أسهم في الحفاظ على استمرارية وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية والإقليمية خلال الأزمات الأخيرة.

مبادرات مجتمعية متنوعة

وتناول اللقاء المبادرات المجتمعية التي تنفذها الشركة، وفي مقدمتها مبادرة التغذية المدرسية بالتعاون مع بنك الطعام المصري، التي توفر نحو 250 ألف وجبة في صعيد مصر، فضلًا عن مبادرات لدعم التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب من دور الرعاية، وبرامج للرعاية الصحية لشركاء التجزئة وعائلاتهم، وتقديم حلول تمويل رقمية لأصحاب المتاجر الصغيرة.

دعم المستثمرين صناعياً 

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة حريصة على تيسير مناخ الاستثمار الصناعي وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين في مختلف المناطق الصناعية، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتواصل المباشر مع الشركات لرصد التحديات على أرض الواقع وقياس أثر السياسات المتخذة، مشيرًا إلى تشكيل لجان فنية متخصصة للقيام بزيارات دورية للمناطق الصناعية بما يضمن سرعة التعامل مع المشكلات ودعم استقرار واستدامة النشاط الصناعي.

وأضاف هاشم أن كافة شكاوى المستثمرين تحظى بمتابعة مستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ودعم المستثمرين، مؤكدًا أن الوزارة تناقش بشكل مستمر احتياجات الشركات وفرص توفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج بما يعزز جهود تعميق التصنيع المحلي.

من جانبه، أشاد المدير الإقليمي للشركة في مصر وشمال شرق أفريقيا، بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة لتطوير بيئة الاستثمار الصناعي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن السياسات الداعمة للصناعة والتوجه الواضح نحو تعميق التصنيع المحلي يعززان ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، ويدعمان خطط الشركة للتوسع وزيادة استثماراتها خلال المرحلة المقبلة.

الصناعة الموردين الموردين المحليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

هبة مجدي

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.. آخر تحديث

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم.. تحذير عاجل لسكان القاهرة والصعيد

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

عُمان: مسئولية إزالة الألغام من هرمز تقع بالدرجة الأولى على إيران

ماكرون

عودة النظارة إلى الواجهة.. ماكرون يفاجئ الفرنسيين بإطلالة جديدة داخل الإليزيه

غزة

إعلام إسرائيلي: واشنطن تضغط على تل أبيب للمضي في إعادة إعمار غزة دون اشتراط

بالصور

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

طريقة عمل البسلة بالجزر واللحم.. وصفة منزلية بمذاق لا يقاوم

البسلة
البسلة
البسلة

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية يحصدون 26 ميدالية في بطولات الجمهورية للجودو

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

الشرقية.. استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد