فرج عامر: جان كلود أهم صانع ألعاب في أفريقيا.. والأهلي مهتم بضمه

أكد فرج عامر أن جان كلود، لاعب الهلال السوداني، يعد أهم صانع ألعاب في أفريقيا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك قدرات فنية مميزة تجعله من أبرز اللاعبين في مركزه داخل القارة.

الأهلي

وأوضح فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن النادي الأهلي يضع اللاعب ضمن اهتماماته، في ظل سعيه لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة قبل الموسم الجديد.

وكتب فرج عامر: "جان كلود هو أهم لاعب صانع ألعاب في أفريقيا ولاعب الهلال السوداني، والأهلي مهتم به جدًا"، في إشارة إلى إمكانية تحرك القلعة الحمراء للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.