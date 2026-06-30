جارى البحث عن آخرين.. إنقاذ 3 ركاب سقط بهم ميكرباص فى ترعة بقنا

شهدت منطقة الشيخ عريان بمركز أبوتشت شمال قنا، سقوط سيارة ميكروباص يستقلها عدد من الركاب داخل ترعة، وسط محاولات لإنقاذ الركاب من الغرق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقنا، إلى مكان البلاغ، وجرى انتشال وإنقاذ 3 ركاب وجارى البحث عن آخرين داخل الترعة يعتقد سقوطهم أثناء سقوط السيارة الميكروباص فى الترعة.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد سقوط سيارة ميكروباص فى الترعة بنطاق منطقة الشيخ عريان بمركز أبوتشت.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة للمباشرة الإجراءات اللازمة، مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ حتى التأكد من عدم وجود مفقودين آخرين.