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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب المزاح.. القبض على طرفى مشاجرة بسلاح أبيض بالمنوفية

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على والدها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض والزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية بقسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية عن ضبطه.


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/ مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (والد الشاكية "له معلومات جنائية"- مصاب بجروح قطعية) ، وطرف ثان (عاطل "له معلومات جنائية") مقيمان بدائرة القسم، تعديا خلالها على بعضهما بالسب والضرب بإستخدام سلاح أبيض لحدوث مشادة بينهما بسبب المزاح، وتم ضبطهما فى حينه وضبط بحوزة الثانى (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما ، وبتاريخ 23/ الجارى صدر حكم بالحبس شهر لكل منهما "أمكن ضبطهما وقاما بإتخاذ الإجراءات القانونية للمعارضة على الحكم " ، وبمواجهة القائمة على النشر أقرت بإعتقادها أنه لم يتم القبض على المشكو فى حقه.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلاح أبيض

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