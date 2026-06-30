خالد جلال : يوجد من يخوض "معركة النسيان".. والرئيس السيسي آمن بدور الفن في بناء الوعي

أكد المخرج والفنان خالد جلال أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية يمثل أحد أهم معارك الوعي، مشيرًا إلى أن هناك من يسعى إلى طمس التاريخ والهوية، وهو ما دفعه للكتابة عن "معركة النسيان" ضمن كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن".



وقال جلال، خلال الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "الجمهورية الجديدة.. والإنسان أولًا"، إن معركة النسيان تستهدف إبعاد الشعوب عن تاريخها وتراثها، مؤكدًا أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية يعد جزءًا أساسيًا من حماية الهوية المصرية.

تشكيل الوعي

وأضاف أن حديثه في الكتاب تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره من المؤمنين بأهمية الفن ودوره في تشكيل الوعي، ونقل الرسائل الوطنية والثقافية إلى المجتمع.



وأشار خالد جلال إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالفنون، وهو ما يتجلى في حرصه على أن تتضمن فعاليات منتديات الشباب فقرات فنية، واهتمامه بمتابعتها، انطلاقًا من إيمانه بأن الفن رسالة مؤثرة تسهم في بناء الإنسان وتعزيز الوعي الوطني.