قائد الدفاع الجوي : لدينا أنظمة رادار متنوعة الخصائص تكشف كل العدائيات

أكد الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي، أننا نمتلك أنظمة رادار متنوعة الخصائص لديها القدرة على اكتشاف كافة العدائيات الجوية ودعمناها بشبكات استشعار فضائية .

وقال ياسر الطودي في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" إحنا بنشتغل بأسلوب الأنظمة متعددة الطوابق التي تميز بخفة الحركة وسرعة رد الفعل وقدرة قتالية ومزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ".



واكمل ياسر الطودي :" نستخدم أنظمة غير تقليدية لمجابهة المسيرات ونعتمد على تكنولوجيا الليزر ووسائل الإعاقة الإلكترونية والمنظومات الدفاعية المضادة للطائرات الحديثة ".

وتابع ياسر الطودي :" أنظمة الدفاع الجوي العالمية تعتمد على منظومات الذكاء الاصطناعي وتعتمد على قواعد البيانات بشكل أساسي ".

واكمل ياسر الطودي :" نخطط دائما لاختيار أفضل العناصر للانضمام للدفاع الجوي ونعمل على تطوير المهارات وبناء فرد مقاتل متكامل ".

