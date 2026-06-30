قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة
أبو العينين: أدعو لتبني استراتيجية جديدة لتحويل مصر إلى مركز عملاق لتداول ونقل وتخزين الطاقة بين دول الخليج وأوروبا
أبو العينين : تصفير مديونيات شركات البترول عنوان تسويقي يجب استثماره
منع لومومبا فيفا أشهر مشجع كونغولي من دخول أمريكا .. ما السبب؟
تحديث بطاقة التموين 2026.. خطوات تحديث البيانات إلكترونيا وشروط استمرار صرف الدعم
إيران تضع شرطا لاستئناف المفاوضات مع واشنطن: لا حوار جديد قبل تنفيذ مذكرة التفاهم
الأرصاد تحذر من "خليج السويس".. اضطراب شديد في الملاحة وطقس شديد الحرارة غدا
تشكيل فرنسا والسويد.. رباعي هجومي ناري يقود الديوك أمام ثنائي إيزاك وجيوكيريس
نجم أستراليا يتحدى الفراعنة: لا أعرف من مصر سوى محمد صلاح.. ونسعى للثأر
فضّلت المعاش.. القصة الكاملة لاستقالة دكتورة بالأزهر وإصرارها على مغادرة الجامعة
بدأت رسميًا | الأرصاد تفجر مفاجأة عن ظاهرة مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز أن أعفو عمن آذى ابني المتوفى وأهدي أجر العفو له؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تقول فيه «هل يجوز أن أعفو عمن آذى ابني المتوفى وأهدي أجر العفو له؟».

هل يجوز أن أعفو عمن آذى ابني المتوفى؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الأصل في الناس براءة الذمة والسلامة، محذرًا من تتبع الظنون أو البحث عن اتهامات دون دليل، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث».

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن ما لم يثبت بدليل قاطع يُترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فهو العدل الذي يقتص للمظلوم يوم القيامة، مؤكدًا أن الانشغال بالشكوك قد يوقع الإنسان في الخطأ والظلم.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العفو والصفح من أعظم القربات، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾، وقوله سبحانه: ﴿فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾، لما فيهما من دعوة صريحة للتسامح والإحسان.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من يعفو ويصفح يُثاب على ذلك، ويجوز له أن يهدي ثواب هذا العمل الصالح للمتوفى، فيرجى أن يصل إليه وينتفع به، داعيًا الله أن يرحم المتوفى ويجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

مشغولات ذهبية

الدولار يضغط على الذهب .. سعر عيار 21 الآن في مصر

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

الجزائر

فيفا حسم الجدل.. هل يتم إقصاء الجزائر والنمسا من كأس العالم 2026؟

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

شادي زلطة

تأكيداً لصدى البلد.. التعليم تنفي إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق

ترشيحاتنا

هولندا

الاتحاد الهولندي يدين الاساءات العنصرية ضد لاعبي المنتخب

حامد عبدالله

حامد عبد الله يقترب من ريد ستار الصربي في صفقة تصل إلى 2 مليون دولار

الأهلي

الأهلي يبدأ الكشوفات الطبية والقياسات البدنية استعدادًا للموسم الجديد

بالصور

هاندا أرتشيل تتألق بفستان أبيض ساحر ومجوهرات فاخرة.. إطلالة راقية تخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

مع انتشار حبوب اللقاح.. طرق للتخلص من حساسية الأنف فورًا

لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟
لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟
لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟

دراسة صادمة.. أسباب محتملة لارتفاع إصابات السرطان بين الشباب

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة

صور جديدة من كواليس فيلم ابن مين فيهم؟ .. قبل انطلاقه في دور العرض 9 يوليو

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد