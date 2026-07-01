نشرة المرأة والمنوعات | حيل بسيطة لنوم هادئ خلال موجة الحر.. وهذه أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

7 خطوات لنوم هادئ خلال موجة الحر .. حيل بسيطة للتغلب على الأرق

ماذا يحدث للجسم عند تناول حفنة من الزبيب يوميًا؟.. دراسة تكشف

أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري .. طريقة آمنة لتناولها بدون ارتفاع السكر

كيف يفكّر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟ .. حقيقة الصمت والاشتياق

أسباب غير متوقعة وراء رائحة الفم الكريهة.. طرق العلاج والوقاية

تجمع بين البساطة والعصرية.. فرح شعبان تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة