«حماية المنافسة» يمنح الضوء الأخضر لـ3 صفقات دولية في الطيران والخدمات اللوجستية

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على ثلاثة طلبات جديدة تتعلق بإنشاء مشروع مشترك وعمليات استحواذ في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار اختصاصاتها بمراجعة التركزات الاقتصادية والتأكد من توافقها مع قواعد المنافسة.



مشروع مشترك جديد



وشملت الموافقات الطلب المقدم من شركتي إيرباص إس إيه إس وسوسيتيه إير فرانس إس إيه بشأن إنشاء مشروع مشترك تحت اسم «ألفا كومبونينت سوليوشنز»، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة لفحص التركزات الاقتصادية.



استحواذ بقطاع الطيران



كما وافقت اللجنة على طلب استحواذ بيجاسوس هافا تاشيماشيلي أ. س على نسبة 70% من إجمالي أسهم تشيك أيرلينز إيه. إس، في خطوة تستهدف تعزيز استثمارات الشركة بقطاع النقل الجوي.



صفقة لوجستية دولية



وتضمنت القرارات كذلك الموافقة على طلب استحواذ سيفا إير أند أوشن إنترناشيونال على نسبة 100% من إجمالي أسهم فتال هولدينج إنترناشيونال ليمتد قبرص، بما يدعم توسع أنشطة الخدمات اللوجستية والنقل الدولي.

وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استمرار أعمال لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية في دراسة الطلبات المقدمة إليها، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الاستثمارات والحفاظ على المنافسة العادلة داخل الأسواق المختلفة.