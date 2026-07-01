الأماكن والمساحات والشروط.. طرح 229 وحدة سكنية بنظام القرعة العلنية في 7 مدن خلال أيام

يترقب قطاع عريض من المواطنين موعد الإعلان الرسمي عن طرح الوحدات السكنية الجديدة، والتي تضم 229 وحدة سكنية تُطرح بنظام القرعة العلنية في عدد من المدن الجديدة، حيث شهدت محركات البحث إقبالاً مكثفاً من الراغبين في الحجز للتعرف على أماكن الوحدات، ومساحاتها المستهدفة، والشروط والأوراق المطلوبة، تمهيداً للتقديم فور فتح باب سداد جدية الحجز.

أماكن طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان

يشمل الطرح الجديد وحدات سكنية في مواقع متميزة داخل 7 مدن ومحافظات، وهي:

- القاهرة الجديدة.

- مدينة 6 أكتوبر.

- مدينة بدر.

- مدينة العاشر من رمضان.

- مدينة 15 مايو.

- محافظة السويس.

- محافظة بورسعيد.

وتستهدف الهيئة من خلال هذا الطرح توفير وحدات سكنية بمواقع متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين.

مساحات الوحدات السكنية

أوضحت الهيئة أن الوحدات المطروحة تتميز بتنوع المساحات والأسعار بما يتناسب مع احتياجات وقدرات المواطنين، حيث تبدأ مساحة الوحدات من 68 مترًا مربعًا، وتصل إلى 155 مترًا مربعًا.

كما تختلف أسعار الوحدات وفقًا للموقع والمساحة، بما يوفر خيارات متعددة للراغبين في الحجز ضمن مشروعات الهيئة.

موعد شراء كراسة الشروط

وحددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فترة شراء كراسات الشروط، والتي تبدأ اعتبارا من الاثنين 6 يوليو 2026، وتستمر حتى الخميس 30 يوليو 2026.

وأشارت إلى أن سعر كراسة الشروط والمواصفات يبلغ نحو 500 جنيه، ويمكن الحصول عليها من خلال فروع الهيئة أو المقر الرئيسي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الحجز.

أماكن الحصول على كراسة الشروط

يمكن للراغبين في التقديم شراء كراسة الشروط من المنافذ التالية:

- المقر الرئيسي للهيئة: 3 شارع سمير عبد الرؤوف، امتداد مكرم عبيد، مدينة نصر القاهرة.

- فرع الهيئة بمحافظة السويس: عمارة 7 مساكن تعاونيات الدلتا، حي فيصل.

- فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد: شارع الأمين، أبراج العلاج الطبيعي، برج C4 أمام مستشفى أفامينا.

موعد إجراء القرعة

أكدت الهيئة أن جميع الوحدات السكنية سيتم تخصيصها من خلال القرعة العلنية، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة لكل مشروع داخل كراسة الشروط، على أن تُجرى القرعة في قاعة الاجتماعات بالمقر الرئيسي للهيئة أو بفروعها في «السويس وبورسعيد»، بحسب موقع المشروع.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الاطلاع على جميع الشروط والضوابط قبل التقديم، مؤكدة أن نظام القرعة يضمن العدالة والشفافية في اختيار المستحقين للوحدات السكنية.