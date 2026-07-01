قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض: خفض غير مسبوق لتلوث الهواء بالقاهرة الكبرى والدلتا
إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية
رئيس وزراء لبنان: لن نتراجع عن حصر السلاح بيد الدولة
البابا تواضروس: تحية لأرواح الشهداء.. ونصلي أن يحفظ الله مصر من كل شر
تفاهم أمريكي إيراني جديد.. الإفراج عن 3 مليارات دولار من الأموال المجمدة
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يكشف 4 أسرار للثبات في المسيح| صور
بقيمة 3.15 جنيه.. تراجع سعر الدولار خلال يونيو الماضي
البابا تواضروس: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن من مصير مجهول ومصر دولة كبيرة وتستحق أن نتعب من أجلها
قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مباشر مجانًا في كأس العالم 2026
البابا تواضروس: لدينا قائد حكيم استطاع مع كل المسؤولين أن يعمل نهضة كبيرة في البلاد
أكسيوس: واشنطن تغري طهران بمكاسب اقتصادية للتخلى عن فكرة فرض رسوم في مضيق هرمز
سكك حديد مصر: ننقل مليون راكب يوميًا وألف رحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين كاي ي اكس 7 وميتسوبيشي اوتلاندر سبورت 2026

كاي ي اكس 7 وميتسوبيشي اوتلاندر سبورت 2026
كاي ي اكس 7 وميتسوبيشي اوتلاندر سبورت 2026
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاي ي اكس 7 وميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

زودت سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

تحصل سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة  1500 سي سي تيربو، وبها قوة 360 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 530 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026  تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026  تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

تمتلك سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

تستمد سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 103 جصان، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 275 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة مستقبل صناعة السيارات كاي ي اكس 7 موديل 2026 محرك كاي ي اكس 7 موديل 2026 سعر كاي ي اكس 7 موديل 2026 ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 محرك ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت سعر ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

قرار جمهوري بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

قرار جمهوري بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: عودة التسعير التلقائي للمواد البترولية

بالصور

بي أم دبليو ‎تكشف عن iX3‎‏ الجديدة كليا كأول طرازات ‏Neue Klasse‏ في مصر

السيارة ‏BMW iX3‎
السيارة ‏BMW iX3‎
السيارة ‏BMW iX3‎

أسعار فيات تيبو المستعملة في مصر

فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان الأيام اللي جاية

4×4 تحت الصفر

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد