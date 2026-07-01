مقارنة بين كاي ي اكس 7 وميتسوبيشي اوتلاندر سبورت 2026

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاي ي اكس 7 وميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

زودت سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

تحصل سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 360 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 530 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

تمتلك سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

تستمد سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 103 جصان، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 275 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 475 ألف جنيه .