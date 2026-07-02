"ولنا في الخيال حب" يعرض على منصة mbc شاهد 16 يوليو الجاري

أعلنت منصة mbc شاهد عن موعد عرض فيلم «ولنا في الخيال حب»، بطولة الفنان أحمد السعدني والفنانة مايان السيد، حيث ينطلق عرضه عبر المنصة اعتبارًا من 16 يوليو الجاري.

فيلم «ولنا في الخيال حب»

ويعد الفيلم أولى تجارب المخرجة سارة رزيق في تقديم الأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وبسنت أبو باشا.

أحداث فيلم «ولنا في الخيال حب»

تدور الأحداث فى قالب يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعى انطوائى يعيش على ذكرى زوجته الراحلة ويفضل العزلة بعيدا عن العلاقات الاجتماعية، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب حين تلجأ إليه طالبة بمعهد السينما لمساعدتها في تجاوز أزمتها العاطفية وأثناء محاولاته لحل مشكلتها يكتشف فى الطالبة ما يوقظ مشاعره وتتوالى الأحداث.