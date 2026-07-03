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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مصطفى بكري: 3 يوليو يوم حاسم في تاريخ مصر.. و30 يونيو لحظة إنقاذ للوطن.. التموين توضح آليات تنقية بطاقات الدعم ومعايير الاستبعاد

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


 

مصطفى بكري: 3 يوليو يوم حاسم في تاريخ مصر.. و30 يونيو لحظة إنقاذ للوطن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن يوم غد، الموافق 3 يوليو، يمثل “يوم الانتصار” في التاريخ المصري الحديث، مشيرًا إلى أنه اليوم الذي شهد تطورات سياسية مهمة أعقبت أحداث 30 يونيو.

أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة ومهدت لانطلاقة الجمهورية الجديدة

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث، معتبرًا أنها أسهمت في إنقاذ الدولة من تحديات كبيرة وأطلقت مسيرة جديدة نحو الاستقرار والتنمية.

التموين توضح آليات تنقية بطاقات الدعم ومعايير الاستبعاد
أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن عملية مراجعة وتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم مستمرة منذ عام 2019 وحتى الآن، ضمن خطة تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.


مدير الأكاديمية العسكرية: رسالتنا إعداد جيل قادر على التفكير وتفسير الأحداث مُحصن بالعقيدة والوعي
قال اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إنّ رسالة الأكاديمية تتمثل في إعداد جيل مدرب يمتلك القدرة على التفكير السليم واتخاذ القرارات وإصدار الأوامر المنطقية، استناداً إلى تفسير صحيح للأحداث المحيطة به، مشيراً إلى أن الطالب يجب أن يكون محصناً بالعقيدة والوعي وإتقان العمل.

بعد إغماءات طلاب الثانوية العامة | ياسمين عز : الكيمياء غدارة زي الرجالة
أثارت الإعلامية ياسمين عز حالة من الجدل بعد تعليقاتها الساخرة على امتحانات الثانوية العامة، خاصة امتحاني الكيمياء والجغرافيا، مشيرة إلى حالة التباين في ردود أفعال الطلاب عقب انتهاء اللجان.

عمر درويش: توجيهات الرئيس بزيادة الأجور تؤكد انحياز الدولة للمواطن
أكد النائب عمر درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والعلاوات تعكس إدراك القيادة السياسية للضغوط الاقتصادية التي تواجه المواطنين، مشددًا على ضرورة أن يصاحب هذه الزيادات تشديد الرقابة على الأسواق حتى لا تتآكل قيمتها بسبب ارتفاع الأسعار.


خبير: مصر انتقلت من أزمة انقطاع الكهرباء إلى مضاعفة إنتاج الطاقة
أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، خبير التنمية المستدامة، أن قطاع الطاقة في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بعدما نجحت الدولة في مضاعفة قدراتها الإنتاجية من الكهرباء في أقل من عقد، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنتاج قبل عام 2014 كان يقدر بنحو 31 ألف ميجاوات فقط.

أزهري: الغش بالثانوية العامة من كبائر الآثام وعقابه بوادي بالنار
أكد الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن عقاب الله للغشاشين عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى أمر كل إنسان أن يحصل على حقه، وألا يتعدى على حق غيره أو يحصل على ما لا يستحقه.

تحذيرات من تناول عصير القصب عند تغير اللون أو الرائحة.. ومخاطر الثلج غير الصحي
يُعد عصير القصب من أكثر المشروبات انتشارًا خلال فصل الصيف، نظرًا لقدرته على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة؛ إلا أن خبراء الصحة يحذرون من بعض الممارسات الخاطئة في إعداده وتداوله، والتي قد تحول هذا المشروب المنعش إلى مصدر محتمل للمشكلات الصحية. 


بعد انتهاء المهلة.. 7 حالات تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء التخصيص
جدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحذيره للمواطنين من مخالفة شروط التعاقد الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن أي مخالفة قد تؤدي إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، باعتبار أن المشروع يستهدف توفير سكن مناسب لمستحقي الدعم وليس تحقيق مكاسب استثمارية.

مصطفى بكري ثورة 30 يونيو الرئيس السيسي النائب محمد أبو العينين التموين

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