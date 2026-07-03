محافظ الإسكندرية: فتح 22 مركز شباب والاستاد لاستقبال الجماهير

أنهت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية استعداداتها لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام أستراليا، وذلك في إطار توجيهات الدولة بدعم الأنشطة الرياضية وتعزيز روح الانتماء الوطني، وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وبمتابعة وإشراف الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

تفاصيل الاستعدادات

وتم تجهيز 22 مركز شباب بمختلف أنحاء المحافظة، إلى جانب إذاعة المبارة داخل استاد الإسكندرية، وشاشات عرض عملاقة بجميع النوادي الرياضية لاستقبال المواطنين ومتابعة المباراة عبر شاشات العرض المجهزة، مع توفير جميع التجهيزات الفنية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن خروج الفعاليات بصورة حضارية وآمنة تليق بأبناء الإسكندرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص محافظة الإسكندرية على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتجمع في أجواء وطنية تعزز قيم الانتماء والولاء، وتشجع على ممارسة الرياضة وترسيخ الروح الرياضية بين الشباب.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية أن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، حريصة على توفير الأجواء المناسبة للجماهير لمساندة المنتخب الوطني، متمنيًا التوفيق لمنتخب مصر وتحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير المصرية.

كما أوضحت الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع الهيئات الشبابية والرياضية المشاركة، والتأكد من جاهزية مقار المشاهدة، لاستقبال الأعضاء والجماهير في أجواء منظمة وآمنة، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة الإسكندرية.