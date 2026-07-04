قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احفظ المواعيد.. 8 مواجهات نارية تشعل ثمن نهائي كأس العالم 2026
وزير الخارجية: مباحثات مصر والاتحاد الأوروبي تعزز الشراكة الاقتصادية
الطريق إلى الكأس يمر عبر الأساطير.. من ينجو في ثمن النهائي؟
بدون تغيير الخط.. تفاصيل إطلاق شريحة الطفل والخدمات التي تقدمها
القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوى العابرة للمنطقة
سحر رامي: أنا بعت دهبي وممتلكاتي ومعنديش أي حاجة في البيت
طلاب زراعة بنها ينجحون فى إنتاج إنزيم حيوي يدخل في صناعات المنظفات
خوفا على حياته.. مسؤولون إيرانيون يعارضون حضور مجتبى خامنئي جنازة والده
10 لقطات صنعت ملحمة مصر وأستراليا.. من دموع صلاح إلى بكاء حسام حسن ولحظة "مبابي" الغامضة
شريف إكرامي يدعم محمد هاني: البطولة لا تُقيَّم بلقطة واحدة بل بمشوار كامل
هاني يفقد الوعي وصلاح يبكي.. 12مشهدا مثيرا من مباراة مصر وأستراليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قنصوة: تنفيذ رؤية إستراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي والابتكار

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

أكد د. عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تواصل تنفيذ رؤية إستراتيجية شاملة تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تطوير متكامل للمنظومة وتعظيم العائد من استثمارات الدولة في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح الوزير أن هذه الرؤية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة هي: تدويل التعليم المصري، والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وتطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية، بما يسهم في تعزيز ارتباط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل.

وأشار قنصوة إلى أن محور تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية يتضمن تنفيذ خطة شاملة لتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية وفق نماذج تعليمية حديثة، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والارتقاء بالأداء الأكاديمي والإداري، إلى جانب تطوير المستشفيات الجامعية، وتعزيز دورها في تقديم خدمات صحية متقدمة تدعم المجتمع، وتسهم في دفع منظومة البحث العلمي.

وأكد وزير التعليم العالي أنه في إطار تنفيذ هذا المحور على أرض الواقع، تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالتوسع في نماذج التعليم الحديثة، وفي مقدمتها الجامعات الأهلية والتكنولوجية، باعتبارها أحد أهم أدوات تطوير منظومة التعليم العالي وربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية تمثل نموذجًا حديثًا يقوم على برامج بينية متطورة تستجيب لاحتياجات المستقبل، كما تعتمد على تحقيق الاستدامة المالية وإعادة استثمار الفوائض، مع التوسع في الشراكات الدولية، وتطبيق الدرجات المزدوجة؛ بما يعزز جودة العملية التعليمية، إلى جانب تمتعها باستقلالية أكاديمية جزئية وفق معايير الجودة والاعتماد، وتوجيه البحث العلمي نحو التطبيقات الصناعية والمجتمعية.

كما أشار قنصوة إلى أن الجامعات التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في التعليم التطبيقي من خلال ربط الدراسة بالصناعة عبر تخصصات متقدمة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة المتجددة، والتصنيع الذكي، وسلاسل الإمداد الذكية، مع تطبيق نظام التعليم المزدوج (50% دراسة و50% تدريب عملي داخل المصانع)، وتبني التعليم التعاوني الدولي ومراكز التميز التكنولوجية؛ بما يسهم في إعداد خريج قادر على الابتكار وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وأكد أن الدولة تستهدف الوصول إلى 27 جامعة تكنولوجية بحلول العام الدراسي 2030/2031، في ظل وجود نحو 48,883 طالبًا مقيدًا بها خلال العام الدراسي الجاري، و18 كلية حكومية، و68 برنامجًا أكاديميًا، إلى جانب استمرار إنشاء جامعات جديدة في بنها، والمنوفية، وسوهاج، والسويس، وجنوب الوادي، والعريش، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنيا.

وأوضح الوزير أنه بالتوازي مع تطوير المؤسسات التعليمية والتوسع في أنماط التعليم الحديثة، تضع الوزارة تنمية القدرات البشرية في صدارة أولوياتها، انطلاقًا من أن جودة العملية التعليمية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكفاءة العنصر البشري القائم عليها، مشيرًا إلى تنفيذ مشروع شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بهدف رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، من خلال تطوير البرامج التدريبية، وتحديث البنية التحتية، وتطبيق آليات قياس أثر التدريب، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع تجريبي داخل 11 جامعة تشمل القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وأسيوط،  والمنصورة، والمنوفية، وبنها، وقنا، والعاصمة، والزقازيق، وطنطا، مع الاستعانة بلجان خبراء لضمان جودة التنفيذ.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي الجامعي، أوضح الوزير أنه جارٍ العمل على ميكنة 79 مستشفى جامعيًا في 12 جامعة حكومية، حيث تم تشغيل 19 مستشفى فعليًا، وبدء التشغيل التجريبي لـ23 مستشفى، وتجهيز 37 مستشفى أخرى تمهيدًا للتشغيل، بما يعكس تسارع جهود التحول الرقمي، وتهدف المنظومة إلى رفع كفاءة الخدمة الطبية، وحوكمة التشغيل، وتوحيد الملف الطبي، وإنشاء قواعد بيانات بحثية، وإعداد خريطة صحية للأمراض، مع تعزيز التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل عبر ربط 9 مستشفيات في أسوان، والإسماعيلية، والإسكندرية، وإدراج 18 مستشفى ضمن المرحلة الثانية في بورسعيد، والسويس، والمنيا، وكفر الشيخ.

وصرح د.عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن التطورات المتسارعة التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تعكس رؤية وطنية واضحة تستهدف بناء منظومة تعليمية وبحثية متكاملة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزز تنافسية الدولة وفق رؤية مصر 2030.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تواصل تنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات ومبادرات نوعية تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والبحثية والصحية، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

الشيخ أيمن عبدالغني يجتمع برؤساء مراكز التصحيح ومديري الامتحانات لمتابعة ضوابط أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية

د. الهدهد

مجمع البحوث الإسلامية ينعى والدة الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق

وزارة الأوقاف

غدا.. الأوقاف تبدأ التصفيات الأولية للموسم الثاني من «دولة التلاوة» في 10 محافظات

بالصور

القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

هل ترتفع أسعار البنزين؟ .. مضيق هرمز يهدد بأزمة عالمية

أسعار النفط العالمية 2026
أسعار النفط العالمية 2026
أسعار النفط العالمية 2026

بيطري الشرقية يضبط 29 طن لحوم ودواجن وطيور ومنتجات غذائية فاسدة ومجهولة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها

أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها
أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها
أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري دون أن تنتبه إليها

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد