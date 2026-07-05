عزبة توما بمركز المحلة الكبرى.. نجاح "مياه الغربية" في إنهاء أزمة ضعف المياه وتحقيق رضاء المواطنين

في تأكيد جديد على نجاح جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية في معالجة المشكلات المزمنة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجّه اللواء مهندس محمد عبدالفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة، فريق التوعية بالشركة لتنفيذ استقصاء ميداني لقياس رأي المواطنين بعزبة توما التابعة لمركز المحلة الكبرى، وذلك للوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة وقياس مدى رضاء المواطنين عقب الانتهاء من معالجة مشكلة ضعف ضغوط المياه التي عانت منها المنطقة لسنوات طويلة.

توجيهات مياه الشرب الغربية

وجاءت معالجة المشكلة من خلال تنسيق متكامل بين فرق التحليل الهيدروليكي وقطاع التشغيل والصيانة وفرع الشركة بالمحلة الكبرى، حيث تم إجراء الدراسات الفنية اللازمة لشبكات المياه وتحليل الضغوط ومعدلات التصرف، وتحديد أسباب ضعف المياه بدقة، ثم تنفيذ حزمة من الإجراءات الفنية والتشغيلية، شملت إعادة توزيع الضغوط، وتحسين منظومة التشغيل، ودعم المنطقة بمصادر تغذية مناسبة، بما أسهم في استعادة كفاءة الشبكة وتحقيق انتظام وصول المياه للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وكشفت نتائج الاستقصاء عن حالة من الرضاء الكبير بين أهالي العزبة، حيث أكد المواطنون أن الشركة نجحت في إنهاء أزمة ضعف المياه بصورة ملموسة، مشيرين إلى التحسن الواضح في ضغوط المياه واستمرار انتظام الخدمة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بما تحقق من نتائج، مؤكدين أن معاناتهم مع ضعف المياه أصبحت من الماضي، وموجهين الشكر والتقدير إلى اللواء مهندس محمد عبدالفتاح ، على الجهود الكبيرة وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، والحرص على تقديم خدمة تليق بأهالي محافظة الغربية.

تحسين خدمات المواطنين

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس محمد عبدالفتاح استمرار الشركة في تنفيذ خططها لتطوير منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين ضغوط المياه بجميع مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة، بما يحقق رضاء المواطنين.