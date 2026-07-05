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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إستقبال الأبطال.. جماهير الرأس الأخضر تحتفي بمنتخب بلادها فى المطار.. صور

منتخب الرأس الأخضر
منتخب الرأس الأخضر
القسم الرياضي

شهدت الساعات الماضية إستقبال جماهيري حافل في عاصمة الرأس الأخضر ببعثة منتخب بلادهم بعد عودته من مشاركته في كأس العالم 2026.

واحتفت جماهير منتخب كاب فيردى بنجوم منتخب بلادهم لدى وصولهم إلى المطار فى العاصمة.

وودع منتخب الرأس الأخضر نهائيات مونديال 2026 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دور الـ 32.

وحجز منتخب الأرجنتين مقعده في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا صعبًا ومثيرًا على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت فجر السبت ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين، ليضرب موعدًا مع منتخب مصر في مواجهة مرتقبة بالدور المقبل.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ بدايتها، حيث فرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على مجريات الشوط الأول، ونجح قائده ليونيل ميسي في افتتاح التسجيل عند الدقيقة التاسعة والعشرين، بعدما استغل تمريرة طويلة متقنة وانفرد بالمرمى ليسدد الكرة بنجاح داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، ظهر منتخب الرأس الأخضر بصورة قوية ونجح في العودة إلى أجواء اللقاء، بعدما سجل ديروي دوارتي هدف التعادل في الدقيقة التاسعة والخمسين، مستغلًا ارتباكًا في دفاع الأرجنتين، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، وتنتقل المباراة إلى الأشواط الإضافية.

ومع انطلاق الشوط الإضافي الأول، استعاد المنتخب الأرجنتيني تقدمه سريعًا عن طريق ليساندرو مارتينيز الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والتسعين، إلا أن منتخب الرأس الأخضر رفض الاستسلام، وواصل ضغطه حتى تمكن سيدني كابرال من تسجيل هدف التعادل الثاني في الدقيقة الثالثة بعد المائة، ليشعل أجواء المواجهة من جديد.

واستمرت المحاولات الهجومية من المنتخبين خلال الشوط الإضافي الثاني، قبل أن ينجح كريستيان روميرو في تسجيل هدف الفوز القاتل للأرجنتين في الدقيقة الحادية عشرة بعد المائة، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر بعد مواجهة حافلة بالإثارة والندية.

وبهذا الانتصار، يلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب مصر في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تأهل المنتخب المصري على حساب أستراليا بركلات الترجيح، في مباراة تاريخية شهدت أول عبور للفراعنة إلى الأدوار الإقصائية في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، وهو ما يمنح اللقاء المنتظر أهمية كبيرة وترقبًا واسعًا من جماهير المنتخبين


 

منتخب الرأس الأخضر كاب فيردي الأرجنتين كأس العالم مونديال 2026

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