هشام الحلبي: ثلاث أرباع الحروب الهجينة في العصر الحديث موجهة للقطاع المدني

أكد اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أهمية الربط في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية "الأوكتاجون"، لافتًا إلى أنه لا يربط فقط القوات المسلحة ووزارة الداخلية، بل يربط أيضًا أجهزة الدولة المدنية، وهو جزء كبير من مواجهة هذا النوع من الحروب، وهذا أمر مهم ودقيق في مواجهة التحديات، لأن الحروب الهجينة تعمل على مزيج أو "هجين" بين الحروب التقليدية وتلك الموجهة لأهداف مدنية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: “على سبيل المثال، الحروب السيبرانية لا تستهدف فقط الأجهزة الأمنية، بل تستهدف أيضًا منظومة الأجهزة المدنية، مثل الرقمنة الحديثة في العاصمة الإدارية، ومن ثم فإن الربط في هذا المقر مهم، لأن ثلاثة أرباع الحروب الهجينة موجهة للقطاع المدني.”

وواصل: “القطاع المدني من المقاتلين، ومن ثم لابد من الارتباط إلكترونيًا بمنظومة القيادة والسيطرة واتخاذ القرار، حتى يشارك في التصدي، أي دولة عبارة عن شقين: قوات مسلحة وجزء مدني، ودول كثيرة تم هدمها عبر استهداف القطاع المدني، في حين لم تمس فيها قواتها المسلحة.”