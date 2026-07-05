هل يجوز استخدام البنت للعطر أمام خاطبها؟.. أمينة الإفتاء تجيب

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن حكم استخدام الفتاة للعطر في وجود خاطبها، وما الضوابط الشرعية الحاكمة لذلك.

حكم استخدام الفتاة للعطر في وجود خاطبها

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن استخدام العطور بالنسبة للفتاة في أصله أمر جائز، إذ إن المرأة مفطورة على حب الزينة والنظافة والتجمل، وهو ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾، كما أن الإسلام دعا إلى النظافة والجمال، لقوله ﷺ: «إن الله جميل يحب الجمال»، وقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن جواز استخدام العطر مقيد بعدة ضوابط، أهمها ألا يكون العطر ذا رائحة نفاذة، وألا يكون مثيرًا للشهوات والغرائز، فضلًا عن ضرورة مراعاة النية في الاستخدام، بحيث يكون القصد هو التطيب ودفع الروائح الكريهة وحسن التزين، لا لفت الأنظار أو إثارة الانتباه.

وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن النية قد تُحوّل الفعل المباح إلى محرم إذا اقترنت بقصد غير مشروع، مشددة على أن الخاطب يُعد أجنبيًا عن مخطوبته، لعدم وجود عقد زواج بينهما، وبالتالي يُعامل معاملة الرجال الأجانب، فيحرم ما يحرم أمامهم، ويجوز ما يجوز في حدود الضوابط الشرعية.