رئيسة وفد برلمان لاتفيا: الدبلوماسية البرلمانية ركيزة لبناء الثقة وصياغة مستقبل منطقة المتوسط

أكدت أجنيس كراستا، رئيسة وفد برلمان لاتفيا، أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل أحد أهم الأدوات لبناء الثقة بين الدول وتعزيز الحوار، بما يسهم في التوصل إلى اتفاقات دولية تخدم الأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط.

قمة رؤساء برلمان من أجل المتوسط

جاء ذلك خلال كلمتها في قمة رؤساء برلمانات من أجل المتوسط، المنعقدة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشادت بأهمية انعقاد القمة بمشاركة رؤساء البرلمانات وممثلي الدول الأعضاء، معتبرة أنها تعكس الدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية في معالجة القضايا الإقليمية والدولية.

الشرعية البرلمانية والدبلوماسية

وقالت كراستا إن الشرعية البرلمانية والدبلوماسية البرلمانية تمتلكان القدرة على بناء الثقة المستدامة بين الشعوب والدول، وهي الثقة التي تُعد أساسًا لإبرام الاتفاقات الدولية وتحقيق التعاون المشترك.

رسم ملامح مستقبل منطقة البحر

وأوضحت أن المناقشات التي شهدتها القمة حول الذكاء الاصطناعي، وقضايا الشباب، وتمكين المرأة، والسلام، عكست أولويات المرحلة الراهنة، مؤكدة أن هذه الملفات، رغم اختلافها، ترتبط جميعًا بتحدٍ رئيسي يتمثل في رسم ملامح مستقبل منطقة البحر المتوسط.



وأضافت أن السؤال الأهم الذي يواجه دول المنطقة هو: أي مستقبل نريده لمنطقة البحر المتوسط، ومن يمتلك القدرة على صياغة الإجابة من خلال التعاون والحوار والعمل البرلماني المشترك.

ترسيخ الأمن والاستقرار

واختتمت رئيسة وفد برلمان لاتفيا كلمتها بتوجيه الشكر إلى المشاركين في القمة على جهودهم، معربة عن أملها في أن تسهم مخرجات الاجتماع في تعزيز التعاون البرلماني وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.