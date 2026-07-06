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هالاند يقود النرويج للتأهل لربع نهائي كأس العالم بالفوز على البرازيل 2-1
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر عن تألق هالاند: هيقلب الطاولة ويفوز بكأس العالم

فرج عامر
فرج عامر
ميرنا محمود

أطاح منتخب النرويج بنظيره منتخب البرازيل من دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد على ملعب متلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأشاد فرج عامر رئيس نادي سموحه  السابق بتألق النجم النرويجي إيرلينج هالاند بعد احرازة هدفين في مرمي البرازيل، وعلق: هالاند حيكون له دور كبير في من يقلب الطاولة ويفوز بكاس العالم.

وأحرز منتخب النرويج هدفا في الدقيقة 4 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، وأهدر منتخب البرازيل هدف التقدم في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.


وفي الدقيقة 80 أحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليقود بلاده لتأهل تاريخي إلى الدور ربع النهائي ببطولة گاس العالم.


وفي نهاية المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية للبرازيل أحرزها البديل نيمار داسيلفا لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.


 

ويلتقي منتخب النرويج مع الفائز من مواجهة إنجلترا والمكسيك التي تقام في الثالثة من فجر الاثنين.

منتخب النرويج منتخب البرازيل كأس العالم ولاية نيوجيرسي الأمريكية

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