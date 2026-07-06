أخبار أسوان| تباين ردود طلاب الثانوية حول امتحان الإنجليزى.. حملات لإزالة التعديات.. وقوافل طبية بالقرى والنجوع

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 5/7/2026 .

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة أسوان، اليوم، حالة من التباين في آراء الطلاب عقب انتهاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية .

سهل ولا صعب.. طلاب الثانوية العامة بأسوان يروون انطباعهم عن امتحان الإنجليزي

فى ضوء تنفيذ تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمواصلة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتعامل الحاسم مع كافة أشكال البناء المخالف، ووفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.

متابعة ميدانية وتنسيق مع الأجهزة الأمنية

وفى هذا الإطار ، نُفذت حملات الإزالة بإشراف السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، وبمشاركة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، والتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة.

تنوع حالات الإزالة

وشملت الحملات إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة خارج المنظومة، وحالات سبق رفض طلبات تقنينها وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بالإضافة إلى إزالة تعديات فى المهد، وأخرى تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، فى إطار جهود الدولة لفرض هيبة القانون والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

فى أسوان: مواصلة إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29

جهود متنوعة

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان بقيادة الدكتور محمد سعيد جهودها فى تقديم الخدمات العلاجية المجانية من خلال القوافل الطبية التى تجوب مختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق العدالة فى تقديم الخدمات الصحية.



وفى هذا الإطار، إستعرضت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية حصاد أعمالها خلال الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، حيث تم تنفيذ 77 قافلة طبية مجانية بمختلف القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة، فى إطار خطة الوزارة للوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر إحتياجاً.

فى أسوان.. تنفيذ 77 قافلة طبية مجانية وتقديم خدماتها لأكثر من 81 ألف مواطن خلال عام