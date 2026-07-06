تشكيل المكسيك لمواجهة إنجلترا في كأس العالم 2026

أعلن خافيير أجيري مدرب منتخب المكسيك، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنجلترا، فجر اليوم الإثنين، في ثمن نهائي كأس العالم 2026.



تشكيل المكسيك أمام إنجلترا

حراسة المرمى: خوسي رانجيل.

خط الدفاع: خيسوس جالاردو، سيزار مونتيس، جون فاسكيز، خورخي إدواردو سانشيز.

خط الوسط: لويس رومو، جيلبرتو مورا، إريك ليرة.

خط الهجوم: جوليان كينيونيس، راؤول خيمينيز، روبرتو ألفارادو.



تقرر تأجيل انطلاق مباراة منتخب إنجلترا أمام المكسيك لمدة ساعة، بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الرعدية التي تضرب العاصمة المكسيكية، وفقا لما أعلنته شبكة beIN Sports.