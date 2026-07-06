ساقط قيد.. القصة الكاملة لمصرع شاب شنقا في الإسكندرية

لقي شاب يبلغ من العمر 17 عامًا مصـ رعه شنـ ـقًا داخل منزله بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، في واقعة مأسـ ـاوية.

التحريات الأولية

وأكدت التحريات الأولية أنه كان يعاني من أزمة نفسية، بينما أفادت أسرته أنه واجه صعوبات في استخراج شهادة ميلاد لكونه من "ساقطي القيد".

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، ونُقل الجثمان إلى المشرحة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

وأفادت التحريات الأولية بوفاة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا شنقًا داخل مسكنه بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، حيث عُثر عليه داخل غرفته بعد أن مرّ، حسب أقوال أسرته، بحالة نفسية سيئة.

ووفقًا لما ورد في محضر الشرطة، فإن الشاب كان يعيش مع جدته عقب انفصال والديه، وكانت أسرته تشير إلى معاناته بسبب كونه "ساقط قيد"، الأمر الذي حال دون تمكنه من استخراج شهادة ميلاد، مع اتهام والده بالتقاعس عن إنهاء إجراءات قيده في السجلات الرسمية رغم مطالباته المتكررة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما باشرت النيابة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.