«كل اللي عايزه حق ابني».. والد طفل طوخ يكشف تفاصيل إصابته بعد واقعة الاعتداء

تحولت لحظات لعب بريئة إلى مأساة يعيشها طفل لم يتجاوز التاسعة من عمره، بعدما انتهى به الأمر على سرير مستشفى بنها الجامعي، إثر تعرضه لاعتداء داخل قرية عرب الغدير التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، في واقعة وثقها مقطع فيديو أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



"الطفل محمد. ع"، الذي لم يكن يدرك أن تصرفا طفوليا سينتهي بإصابته، يخضع حاليا للرعاية الطبية، بعدما كشفت الفحوصات الأولية عن إصابته بشرخ في الجمجمة، ونزيف داخلي، ونزيف بالبطن، وهي إصابات استدعت احتجازه بالمستشفى لمتابعة حالته الصحية.

ويروي والد الطفل تفاصيل الساعات الصعبة التي عاشتها الأسرة، مؤكدا أنه حرر محضرًا رسميًا بقسم شرطة طوخ ضد الشخص المتهم بالاعتداء على نجله، مطالبًا بمحاسبته وفق القانون، مضيفًا: «كل اللي بطلبه هو حق ابني».

وبحسب ما أظهره الفيديو المتداول، فإن الواقعة بدأت بعدما قام الطفل برن جرس أحد المنازل ثم فر هاربًا، قبل أن يلحق به أحد الأشخاص ويعتدي عليه بالضرب، في مشهد أثار موجة واسعة من التعاطف مع الطفل، ودفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الوقت الذي يواصل فيه الطفل تلقي العلاج داخل المستشفى، تباشر الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحريات والفحوص.