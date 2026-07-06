القبض على 3 أجانب سرقوا دراجة هوائية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بسرقة دراجة هوائية من داخل أحد العقارات بمدينة بدر بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر)، وتبين أنه بتاريخ أول الجارى تم ضبطهم خلال حملة أمنية على ذمة إحدى القضايا.. وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة الهوائية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

