4 أرغفة في اليوم ووزن الرغيف 90 جرام.. رئيس شعبة المخابز يقدم مقترحا لمنظومة الخبز الجديدة

أكد عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه لا توجد لدينا أي مشكلة في تنفيذ أي رؤية للدولة لوصول الدعم المستحق للمواطن.



وقال عبدالله غراب في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" نحن مع أي رؤية تراها الدولة مناسبة لإيصال الدعم لمستحقيه ".

وتابع عبدالله غراب :" كان هناك توجه لخفض وزن رغيف الخبز من 90 جرام لـ 70 جرام وبسعر 1.5 جنيه وتم إرجاء التطبيق لـ أول أغسطس بدلا من اول يوليو ".

واكمل عبدالله غراب :" أرى أن يظل وزن الـ90 جرام هو الحد الأدنى لوزن رغيف الخبز وتكون حصة المواطن في اليوم 4 أرغفة بدلا من 5 ارغفه ويظل الوزن كما هو 90 جرام بدلا من 70 جرام ".

