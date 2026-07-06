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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ريهام الشبراوي أمينًا للتنظيم بأمانة التجمع الخامس في حماة الوطن

ريهام الشبراوي
ريهام الشبراوي
محمد الشعراوي

أصدر حزب حماة الوطن قرارًا بتكليف الدكتورة ريهام الشبراوي بمنصب أمين التنظيم بأمانة التجمع الخامس، وذلك في إطار خطة الحزب لتعزيز العمل التنظيمي ودعم كوادره بمختلف الأمانات.

ومن جانبها، أعربت ريهام الشبراوي عن اعتزازها بهذه الثقة، مؤكدة أن تكليفها يمثل مسؤولية كبيرة ودافعًا لبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.

تحقيق أهدافه وتعزيز حضوره بين المواطنين

 

وقالت الشبراوي: “أتشرف بثقة قيادات حزب حماة الوطن بتكليفي أمينًا للتنظيم بأمانة التجمع الخامس، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لهذه الثقة الغالية التي أعتز بها، وأتعهد ببذل كل الجهد والعمل بإخلاص من أجل خدمة الحزب، ودعم رسالته الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهدافه وتعزيز حضوره بين المواطنين.”

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على دعم البناء التنظيمي، وتأهيل الكوادر الحزبية، وتعزيز التواصل مع المواطنين، بما يسهم في تنفيذ رؤية الحزب وخدمة الوطن

ريهام الشبراوي التجمع الخامس حماة الوطن حزب حماة الوطن الدكتورة ريهام الشبراوي

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