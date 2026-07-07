برلمانية: دعم المصدرين يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويفتح أسواقًا جديدة

أكدت بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو تعزيز التواصل المباشر مع المصدرين خطوة مهمة لدعم قطاع التصدير، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضحت أبو زيد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين والمصدرين، وسرعة إزالة العقبات أمام حركة التصدير، يعدان من الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام.

تنفيذ المبادرات الداعمة للتصدير

وشددت عضو النواب على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وسرعة تنفيذ المبادرات الداعمة للتصدير، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن البرلمان يدعم كل السياسات التي تسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.



جاء ذلك بعد أن شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح فعاليات بعثة المشترين الدوليين EBS 2026، التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بمشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ورؤساء عدة جهات تابعة للوزارة وهم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



وعقب الافتتاح، أجرى الوزير جولة موسعة داخل المعرض، تفقد خلالها أجنحة الشركات المشاركة، وحرص على التحاور المباشر مع ممثلي الشركات للتعرف على منتجاتهم، وحجم صادراتهم، والأسواق التي يستهدفونها، وخططهم للتوسع، والتحديات التي تواجههم، والفرص المتاحة لزيادة صادراتهم خلال المرحلة المقبلة.