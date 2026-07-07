قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث استثنائي يجسد قوة الدولة المصرية.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية مقر القيادة الاستراتيجية
هل يجوز ربط المهر بجمال المرأة؟ .. عالم أزهري يجيب
تأجيل دعوى حبس الفنان أحمد عز لعدم سداده 570 ألف متجمد نفقة زينة
قبل مباراة مصر والأرجنتين.. قرار عاجل بخصوص مونوريل العاصمة الجديدة
عموتة يعد بالعدالة في الأهلي: لا مكان للأسماء.. والملعب وحده يحسم التشكيل
بعد تداول تحذيرات على مواقع التواصل.. مخاوف من وجود شجرة يُشتبه في سميتها بأماكن متفرقة بالإسماعيلية
الحسين عموتة: الأهلي لا يعرف سوى البطولات.. وأفضل الرد في الملعب لا أمام الكاميرات
رضا فرحات: بناء مؤسسات قادرة على إدارة المخاطر يعزز مكانة مصر الإقليمية
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء
الرئيس السيسي: بناء الدولة القوية يبدأ بالجاهزية الكاملة لمواجهة الأزمات وحماية المواطنين
سعر اليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026
عموتة يكشف كواليس مفاوضاته مع الأهلي: عبد الحفيظ أول من تواصل معي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: دعم المصدرين يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويفتح أسواقًا جديدة

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو تعزيز التواصل المباشر مع المصدرين خطوة مهمة لدعم قطاع التصدير، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضحت أبو زيد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين والمصدرين، وسرعة إزالة العقبات أمام حركة التصدير، يعدان من الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام.

تنفيذ المبادرات الداعمة للتصدير

وشددت عضو النواب على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وسرعة تنفيذ المبادرات الداعمة للتصدير، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن البرلمان يدعم كل السياسات التي تسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.


جاء ذلك بعد أن شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح فعاليات بعثة المشترين الدوليين EBS 2026، التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بمشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ورؤساء عدة جهات تابعة للوزارة وهم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


وعقب الافتتاح، أجرى الوزير جولة موسعة داخل المعرض، تفقد خلالها أجنحة الشركات المشاركة، وحرص على التحاور المباشر مع ممثلي الشركات للتعرف على منتجاتهم، وحجم صادراتهم، والأسواق التي يستهدفونها، وخططهم للتوسع، والتحديات التي تواجههم، والفرص المتاحة لزيادة صادراتهم خلال المرحلة المقبلة.

مجلس النواب المصدرين التصدير الاستثمار وزير الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

امين عمر

هل يدير أمين عمر مباراة جديدة في المونديال؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

شهداء الكتيبة 103 صاعقة

9 سنوات على ملحمة البرث.. ذكرى بطولات منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

ترشيحاتنا

هاتف موتورولا سيجنتشر

بمواصفات احترافية.. إليك أفضل الهواتف الذكية في الأسواق

يوتيوب حسابات الأطفال

خطوة واحدة تحمي طفلك: تفعيل الميزة الأبوية الجديدة من يوتيوب

تطبيق واتساب

نقطة خضراء في واتساب تكشف من المتصل الآن

بالصور

كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح

كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة
كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة
كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

استخراج تصريح العمل أونلاين.. الرابط والأوراق المطلوبة

استخراج تصريح العمل
استخراج تصريح العمل
استخراج تصريح العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد