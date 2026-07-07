قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية القمر بيوم الاستقلال وجزر سولومون بذكرى عيد الاستقلال
مأساة تهز القلوب.. وفاة والدة فتاة الشروق بعد يوم من مصرع ابنتها في حادث مروع
مصر تدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق
بالفيديو.. وزير الاستثمار يعلن قرب إطلاق "صندوق استثمار المواهب الرياضية"
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا
الأزهر: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تنزع
بعد تكرار ظهور الثعابين في المحافظات.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين| تفاصيل
القبض على موظف بنك تعدى على شخص بالقاهرة
شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء.. اعرف السبب
تراجع الذهب 50 جنيهًا محليًا.. خبير يكشف أسباب الانخفاض
رويترز: ناقلة الغاز المسال القطرية «الركيات» معرضة لخطر الانفجار
زيلينسكي يدعو دول الناتو لتعزيز الإنتاج الدفاعي وبناء نظام أوروبي مضاد للصواريخ الباليستية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | الرئيس السيسي: إدارة الأزمات تبدأ بالاستعداد المسبق وليس برد الفعل.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي.

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

كشف الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أسباب حظر استخدام المضاد الحيوي السيفوتاكسيم في الدواجن، موضحًا أن القرار جاء نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه المادة من قبل بعض المشرفين على مزارع الدواجن، وليس من خلال الأطباء البيطريين المختصين.

وأضاف الدكتور أحمد البنداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الطبيب البيطري هو الوحيد القادر على تحديد الوقت المناسب لاستخدام مضاد السيفوتاكسيم، والحالات التي تستدعي وصفه، وكذلك الحالات التي لا يجوز استخدامه فيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 7 يوليو 2026.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 48.90 جنيه

سعر الشراء: 48.80 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 55.84 جنيه

سعر الشراء: 55.72 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 65.28 جنيه

سعر الشراء: 65.13 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.02 جنيه

سعر الشراء: 12.99 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.31 جنيه

سعر الشراء: 13.28 جنيه.

الزراعة: تسجيل 5 أصناف مصرية جديدة يقلل الاعتماد على البذور المستوردة

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن تسجيل خمسة أصناف زراعية جديدة يعكس نجاح البحث العلمي المصري، مؤكدًا أن مركز البحوث الزراعية يُعد من أكبر المراكز البحثية في إفريقيا والشرق الأوسط، ونجح في استنباط عشرات الأصناف والهجن التي تلبي احتياجات المزارعين وتدعم التنمية الزراعية.

بعد تكرار ظهور الثعابين في المحافظات.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين| تفاصيل

وأكدت وزارة الصحة والسكان جاهزية منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية للتعامل مع حالات لدغات الثعابين والعقارب خلال فصل الصيف، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي يؤدي إلى زيادة نشاط الزواحف والعقارب، خاصة في المناطق الريفية والصحراوية والأماكن المفتوحة.

وشددت الوزارة على توافر الأمصال المضادة للدغات الثعابين والعقارب داخل جميع المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدة أن التعامل السريع مع الإصابة والتوجه الفوري إلى أقرب مستشفى يمثلان العامل الحاسم في إنقاذ المصاب والحد من أي مضاعفات صحية.


الرئيس السيسي: إدارة الأزمات تبدأ بالاستعداد المسبق وليس برد الفعل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مواجهة الأزمات لا تعتمد على التحرك بعد وقوعها، وإنما تبدأ من التخطيط المسبق وبناء منظومة متكاملة قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات.

افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
وقال الرئيس السيسي، خلال احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، إن الدولة عملت على تطوير قدراتها في مجالات إدارة الأزمات والكوارث، من خلال تحديث المعدات ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، والحفاظ على أرواح المواطنين وتقليل الخسائر المحتملة.


مدبولي: لولا رؤية الرئيس السيسي لما تحققت الأحلام

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه لمصر.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته أثناء استعراض إمكانيات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث، ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لولا رؤية الرئيس السيسي ومتابعته الدقيقة لكل التفاصيل، لما تحقق هذا الحلم.

المحسوسة وصلت 40 درجة.. الأرصاد تزف أخبارا سارة بنهاية الأسبوع المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الأيام ارتفاع في درجات الحرارة، والجميع يسأل هل هذه الارتفاعات مستمرة خلال فترة الصيف، أم سيكون هناك انخفاضات خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خلال هذه الأيام نشهد ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في قيم درجات الحرارة، بدرجتين وارتفاع كبير في نسب الرطوبة.


موعد تطبيق الدعم النقدي.. وحقيقة رفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة ما يحدث بقطاع التموين، وما ينشر بخصوص تحويل الدعم العيني إلى نقدي لوصوله للمستحقين، والجميع يسأل عن موعد التطبيق، وهل سيتم رفع سعر رغيف الخبز لـ 150 قرش.


وكشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن رئيس مجلس الوزراء أعلن، خلال مؤتمر صحفي، أن العام المالي 2026-2027 سوف يشهد تطبيق المنظومة الجديدة، وبالاتفاق مع وزارة التموين تم الاتفاق على دراسة جميع الآراء والمقترحات وشواغل الرأي العام، وطرح الأمر للحوار المجتمعي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة المساحة الأكبر للرأي العام لمراجعة القضايا الأكثر جماهيرية، مثل الدعم النقدي والعيني.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يوليو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5005 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5840 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6674 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46720 جنيه.

الذهب أسعار الذهب الدعم النقدي سعر الخبز الأرصاد مدبولي الرئيس السيسي الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء الصحيحة كما وردت عن النبي.. حصنك اليومي من كل شر وسوء رددها الآن

وزارة الأوقاف

انطلاق الاختبارات الشفوية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بالأوقاف

إقبال لافت على كتاب جهود الإمام الطيب في مكافحة التطرف

إقبال لافت على كتاب جهود الإمام الطيب في مكافحة التطرف بمعرض مكتبة الإسكندرية

بالصور

5 خطوات فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل.. نصائح بسيطة تحمي أسرتك

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

نشرة المرأة والمنوعات| خطوة تقلل امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان.. أخطاء تخزين الطماطم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

تراخيص السيارات تقفز 25% في يونيو.. وشيفروليه تتصدر المبيعات

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد