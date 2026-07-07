أخبار التوك شو | الرئيس السيسي: إدارة الأزمات تبدأ بالاستعداد المسبق وليس برد الفعل.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي.

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

كشف الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أسباب حظر استخدام المضاد الحيوي السيفوتاكسيم في الدواجن، موضحًا أن القرار جاء نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه المادة من قبل بعض المشرفين على مزارع الدواجن، وليس من خلال الأطباء البيطريين المختصين.

وأضاف الدكتور أحمد البنداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الطبيب البيطري هو الوحيد القادر على تحديد الوقت المناسب لاستخدام مضاد السيفوتاكسيم، والحالات التي تستدعي وصفه، وكذلك الحالات التي لا يجوز استخدامه فيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 7 يوليو 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 48.90 جنيه

سعر الشراء: 48.80 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 55.84 جنيه

سعر الشراء: 55.72 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 65.28 جنيه

سعر الشراء: 65.13 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.02 جنيه

سعر الشراء: 12.99 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.31 جنيه

سعر الشراء: 13.28 جنيه.

الزراعة: تسجيل 5 أصناف مصرية جديدة يقلل الاعتماد على البذور المستوردة

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن تسجيل خمسة أصناف زراعية جديدة يعكس نجاح البحث العلمي المصري، مؤكدًا أن مركز البحوث الزراعية يُعد من أكبر المراكز البحثية في إفريقيا والشرق الأوسط، ونجح في استنباط عشرات الأصناف والهجن التي تلبي احتياجات المزارعين وتدعم التنمية الزراعية.

بعد تكرار ظهور الثعابين في المحافظات.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين| تفاصيل

وأكدت وزارة الصحة والسكان جاهزية منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية للتعامل مع حالات لدغات الثعابين والعقارب خلال فصل الصيف، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي يؤدي إلى زيادة نشاط الزواحف والعقارب، خاصة في المناطق الريفية والصحراوية والأماكن المفتوحة.

وشددت الوزارة على توافر الأمصال المضادة للدغات الثعابين والعقارب داخل جميع المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدة أن التعامل السريع مع الإصابة والتوجه الفوري إلى أقرب مستشفى يمثلان العامل الحاسم في إنقاذ المصاب والحد من أي مضاعفات صحية.



الرئيس السيسي: إدارة الأزمات تبدأ بالاستعداد المسبق وليس برد الفعل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مواجهة الأزمات لا تعتمد على التحرك بعد وقوعها، وإنما تبدأ من التخطيط المسبق وبناء منظومة متكاملة قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات.

افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

وقال الرئيس السيسي، خلال احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، إن الدولة عملت على تطوير قدراتها في مجالات إدارة الأزمات والكوارث، من خلال تحديث المعدات ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، والحفاظ على أرواح المواطنين وتقليل الخسائر المحتملة.



مدبولي: لولا رؤية الرئيس السيسي لما تحققت الأحلام

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه لمصر.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته أثناء استعراض إمكانيات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث، ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لولا رؤية الرئيس السيسي ومتابعته الدقيقة لكل التفاصيل، لما تحقق هذا الحلم.

المحسوسة وصلت 40 درجة.. الأرصاد تزف أخبارا سارة بنهاية الأسبوع المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الأيام ارتفاع في درجات الحرارة، والجميع يسأل هل هذه الارتفاعات مستمرة خلال فترة الصيف، أم سيكون هناك انخفاضات خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خلال هذه الأيام نشهد ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في قيم درجات الحرارة، بدرجتين وارتفاع كبير في نسب الرطوبة.



موعد تطبيق الدعم النقدي.. وحقيقة رفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة ما يحدث بقطاع التموين، وما ينشر بخصوص تحويل الدعم العيني إلى نقدي لوصوله للمستحقين، والجميع يسأل عن موعد التطبيق، وهل سيتم رفع سعر رغيف الخبز لـ 150 قرش.



وكشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن رئيس مجلس الوزراء أعلن، خلال مؤتمر صحفي، أن العام المالي 2026-2027 سوف يشهد تطبيق المنظومة الجديدة، وبالاتفاق مع وزارة التموين تم الاتفاق على دراسة جميع الآراء والمقترحات وشواغل الرأي العام، وطرح الأمر للحوار المجتمعي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة المساحة الأكبر للرأي العام لمراجعة القضايا الأكثر جماهيرية، مثل الدعم النقدي والعيني.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يوليو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5005 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5840 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6674 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46720 جنيه.