مفاجأة.. لماذا ارتدت ابنة رئيس "فيفا" قميص المغرب قبل مواجهة فرنسا؟

حظيت أليسيا، ابنة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مرتدية قميص المنتخب المغربي، في مشهد أثار تفاعلاً كبيرًا بين جماهير كرة القدم.

جاء ذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع "أسود الأطلس" بمنتخب فرنسا في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

موعد مباراة المغرب وفرنسا

يواجه منتخب المغرب نظيره الفرنسي في أولى مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليا في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فرنسا ضد المغرب يوم الخميس المقبل، في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة على ملعب بوسطن، وستذاع على قناة beIN Sports Max 1.

ارتداء ابنة إنفانتينو قميص المغرب

تداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطع فيديو قصيرًا ظهرت فيه أليسيا برفقة والدها أثناء وصولهما إلى أحد الملاعب، مرتدية القميص المغربي الذي يحمل الرقم 2، وهو الرقم الخاص بقائد المنتخب أشرف حكيمي.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، خاصة أنه جاء عقب تأهل المغرب إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه بثلاثية نظيفة على كندا في دور الـ16.

وأثار هذا الظهور ردود فعل متباينة بين المتابعين، إذ اعتبر كثيرون أن ارتداء أليسيا لقميص المنتخب المغربي يعكس إعجابها بالمستويات المميزة التي يقدمها الفريق في البطولة.

بينما رأى آخرون أنه يحمل رسالة دعم معنوية لـ"أسود الأطلس" في مشوارهم التاريخي بالمونديال.

كما لقيت اللقطة ترحيبًا واسعًا من الجماهير المغربية التي تفاعلت معها بشكل كبير عبر المنصات الرقمية.

ما أصول ابنة رئيس الفيفا؟

زاد الاهتمام بالفيديو بسبب الأصول العربية لأليسيا، إذ تنحدر والدتها لينا الأشقر من أصول لبنانية، وهو ما دفع عددًا من المتابعين إلى الربط بين ظهورها بالقميص المغربي واعتزازها بجذورها العربية، معتبرين أن الرياضة قادرة على تجاوز الحدود وجمع الشعوب حول قيم الانتماء والتشجيع.

ويأتي هذا التفاعل في وقت يواصل فيه المنتخب المغربي كتابة صفحة جديدة من الإنجازات، بعدما واصل عروضه القوية في كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا مع المنتخب الفرنسي في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها إلى مواصلة مشواره التاريخي والتأهل إلى نصف النهائي.

ويترقب عشاق الكرة العربية والأفريقية هذه المباراة باعتبارها واحدة من أبرز مواجهات البطولة، في ظل الأداء اللافت الذي قدمه المنتخب المغربي منذ انطلاق المنافسات، وهو ما جعله يحظى بدعم جماهيري واسع داخل وخارج الوطن العربي، بينما تحول ظهور ابنة رئيس "فيفا" بقميص "أسود الأطلس" إلى إحدى أكثر اللقطات تداولًا قبل القمة المنتظرة أمام فرنسا.