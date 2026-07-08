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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ حياة مريض عضه ثعبان سام بمستشفى حميات بنها

المريض
المريض
إبراهيم الهواري

نجح الفريق الطبي بمستشفى حميات بنها في إنقاذ حياة مريض مسن تعرض لعضة ثعبان سام، ووصل إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية وسط استجابة طبية عاجلة منذ اللحظات الأولى لاستقباله.


وشهدت حالة المريض تدهورا سريعا بعد دقائق من دخوله وحدة العناية المركزة، حيث تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب.

وعلى الفور، بدأ الفريق الطبي إجراء الإنعاش القلبي الرئوي مع توفير مصل مضاد لسموم الثعابين في أسرع وقت ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وأسفرت الجهود الطبية المكثفة عن استعادة المريض وعيه بالكامل بعد نحو اثنتي عشرة ساعة من تلقي الرعاية اللازمة واستقرت حالته الصحية وتم فصله من جهاز التنفس الصناعي بعد تحسن وظائفه الحيوية.

وأكدت إدارة المستشفى أن سرعة التعامل مع الحالة والتنسيق الكامل بين أعضاء الفريق الطبي كانا من أهم عوامل إنقاذ حياة المريض مشيدة بجهود جميع المشاركين في تقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وتجسد هذه الواقعة كفاءة الأطقم الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة في الوقت المناسب بما يسهم في إنقاذ الأرواح وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى.

القليوبية محافظة القليوبية مستشفى حميات بنها عضة ثعبان العناية المركزة

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